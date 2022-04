Intervención a Guairá es innegociable, dice Noguera

Tras los rumores de que la bancada cartista apoyaría el proyecto de subsidio al combustible a cambio de “salvar” al gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera (ANR, HC) de una intervención del Ejecutivo y mantener la presidencia de Diputados para Pedro Alliana (ANR, HC), el diputado imputado Ever Noguera, precandidato a gobernador de Guairá por el oficialismo, dijo que es “innegociable” y que existe un compromiso de su bancada de ir hasta el final.

Noguera indicó que él tiene el compromiso con la gente del Guairá de aprobar el pedido de intervención. “Esto no es una cuestión política. Yo rompí con él hace cuatro años, no es porque ahora se fue al cartismo, y estando en Añetete nunca estuvimos de acuerdo en muchas cosas, es políticamente inestable”, dijo el diputado.

Mencionó que el pedido de intervención se dio porque la Junta Departamental estaba harta de los “robos asquerosos y desvergonzados sumado a los rechazos a las ejecuciones de su presupuesto”, indicó y dijo que él da sus orientaciones a su bancada.

También dijo que no sólo se robaron la plata del covid, sino el presupuesto de todos los años que se asignaba a la Gobernación.

Integración de comisión

Noguera dijo que si Alliana no conforma una comisión ellos tendrán que constituirse en comisión, dictaminar y llevar adelante el pedido de intervención. “Con artimañas no van a poder atajar todo el tiempo”, dijo ante la posibilidad de que finalmente no firme la resolución de integración de la comisión especial.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Cámara Baja, Ángel Paniagua (ANR, oficialista) dijo que si Alliana no constituye la comisión, él firmará la resolución de constitución del órgano que debe analizar las causales de intervención. “Tiene un plazo”, dijo Paniagua.