Hay 59 préstamos en ejecución por más de US$ 4.794 millones

Los datos forman parte de un informe del Ministerio de Hacienda al mes de febrero de 2022 sobre los préstamos en ejecución , que detalla, entre otros puntos, la cartera crediticia de los organismos financieros con nuestro país, el monto concedido, los desembolsos realizados, el porcentaje de ejecución y el saldo por desembolsar.

El informe revela que el monto total de esta parte de la deuda asciende a más de US$ 4.794 millones, de esto ya se desembolsaron US$ 2.233 millones, lo que representa una ejecución de 46,6%, y resta por desembolsar US$ 2.561 millones dentro de los plazos previstos para cada programa.

El 95,8% de los préstamos provienen de los organismos multilaterales y el restante 4,1%, de las instituciones financieras de gobiernos extranjeros o también conocidas como organismos bilaterales oficiales.

Créditos otorgados por Multilaterales

En lo que respecta al grupo de los entes multilaterales, CAF Banco de Desarrollo de América Latina tiene la mayor cartera de préstamos con el país por un total de US$ 1.904 millones, comprende siete contratos con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y cuatro con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Además, están en proceso de gestión con CAF un crédito de US$ 300 millones, de estos US$ 100 millones serán destinados al subsidio a los combustibles previstos a través del proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Senadores; US$ 100 millones serán para el Ministerio de Salud Pública y US$ 100 millones para el MOPC, ambos para programas aprobados en la ley de presupuesto vigente.

En segundo lugar está el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que cuenta con una cartera crediticia de US$ 1.800 millones, compuesta por 29 proyectos ejecutados por diversas entidades, entre ellas principalmente el MOPC, la ANDE, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

El gobierno recientemente autorizó al Ministerio de Hacienda a gestionar ante el BID un nuevo préstamo de US$ 200 millones para el “Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por el Covid-19 en Paraguay II”, para cubrir programas presupuestados.

Fonplata, por su parte, dispone de una cartera de préstamo de US$ 338,5 millones, con cinco programas ejecutados por el MOPC y la ANDE; en tanto que la cartera del Banco Mundial (BM) con el país asciende a US$ 335 millones, con cuatro proyectos ejecutados por el MOPC, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Salud Pública.

El Ejecutivo también autorizó recientemente a Hacienda a gestionar ante el BM un nuevo préstamo por US$ 200 millones como parte del “Préstamo de Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público (DPL)”, a fin de cubrir igualmente gastos presupuestados.

Créditos otorgados por las bilaterales

También se tienen préstamos, en menor medida, de las siguientes entidades multilaterales: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), del Fondo OPEC para el Desarrollo Internacional (OFID), del Banco Europeo de Inversiones (BEI); así como de las entidades bilaterales oficiales como: el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

Los programas en ejecución forman parte contratos firmados desde 2008 en adelante hasta 2021, tienen diferentes niveles de ejecución, incluso algunos que no se iniciaron aún tras su aprobación a finales del año pasado.

Además de los préstamos de organismos financieros internacionales, el Estado tiene deudas por la emisión de bonos soberanos y de bonos en el mercado local, así como por la ejecución de proyectos de inversión en el marco de lo que dispone la Ley N° 5074/13, conocida como “llave en mano”.

Al mes de febrero, precisamente, el saldo de la deuda pública total ascendía a US$ 13.901,6 millones, que equivale al 32,9% del producto interno bruto (PIB). De este total, a la administración central le corresponde US$ 12.406 millones y a las entidades descentralizadas US$ 1.495,6 millones.

Pago de intereses creció 16%

En lo que respecta al pago de intereses, el informe de Situación Financiera al mes de marzo que dio a conocer Hacienda la semana pasada señala que el monto abonado en el primer trimestre del año a los acreedores aumentó casi 16%.

El referido informe indica que en el primer trimestre del año se abonaron en concepto de interés G. 828.800 millones (US$ 118,5 millones al cambio presupuestado) y en el mismo lapso del presente ejercicio el monto aumentó a G. 960.500 millones (US$ 137,3 millones), lo que implica un incremento de 15,9%.

Los intereses se abonan a los organismos financieros internacionales e instituciones financieras de gobiernos extranjeros, así como a los tenedores de bonos del Tesoro, como parte de los compromisos asumidos con la contratación de los préstamos o la emisión de bonos soberanos o locales.

El informe de Hacienda indica que este año se tiene presupuestado para el pago de los intereses más de G. 4,1 billones (US$ 590,5 millones), lo que representa un incremento del 21,3% con relación a la del año pasado.

Los pagos en concepto de intereses van aumentando en la medida que se incrementa la deuda pública, que en los últimos años registró una importante suba tras los préstamos de emergencia que obtuvo Hacienda, principalmente a través de la emisión de bonos soberanos.