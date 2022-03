La deuda pública al mes de febrero aumentó a US$ 13.901,6 millones

En los primeros dos meses del año la deuda pública total creció 1,9%, que representa US$ 270,3 millones más, sobre el saldo de US$ 13.631,3 millones registrado al cierre del año pasado, según los datos de Hacienda.

La deuda total, de esta manera, al 28 de febrero último asciende US$ 13.901,6 millones, que equivale a 32,9% del PIB, teniendo en cuenta las últimas operaciones de colocación de bonos y contratación de préstamos realizadas por Hacienda.

El monto en dólares aumenta con relación al ejercicio 2021, pero como porcentaje del PIB es menor al 33,8%, debido a que el año pasado la economía representaba US$ 40.305 millones y en el presente año la estimación utilizada es US$ 42.250 millones.

La deuda externa representa del total US$ 12.095,1 millones, creció 2,3% con respecto a diciembre del año pasado; y la deuda interna US$ 1.806,5 millones, lo que implica que se redujo 0,7% en este lapso.

El presupuesto vigente prevé un nuevo endeudamiento por US$ 600 millones, de los cuales US$ 350 millones serán por la vía de emisión de bonos y US$ 250 millones mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Bonos colocados

En lo que respecta a los bonos, en enero fueron colocados en el mercado internacional US$ 500,6 millones, de este monto US$ 199,6 millones corresponden a los fondos autorizados por ley de presupuesto y US$ 301 millones corresponden a lo autorizado por ley de administración de pasivos para el “bicicleteo” de las deudas (se canjearon por bonos con vencimientos en 2023 y 2026).

A nivel local, por su parte, se colocó a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) G. 35.058 millones (US$ 5 millones al cambio presupuestado), quedando por colocar en lo que resta del año más de G. 1 billón (US$ 145,6 millones). De acuerdo con el calendario, la próxima subasta será el 5 de abril y el monto no se dio a conocer aún.

El informe de Hacienda indica que, de acuerdo con la clasificación, el 56,4% de la deuda total proviene de la emisión de bonos, unos US$ 7.834,2 millones; le sigue con el 40,6% la contratación de préstamo, que representa US$ 5.641,7 millones; y en menor medida, por la vía de la Ley N° 5074/13, más conocida como “llave en mano”, que representa 3,1% y asciende a US$ 425,7 millones.