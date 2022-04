No es un año para hablar de aumento salarial para funcionarios públicos, aclara Llamosas

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, durante una entrevista en ABC TV, analizó que este no es un año para hablar de aumentos salariales, por más justificado que estén los pedidos o por más razonables que sean. Aclaró que desde el Poder Ejecutivo no acompañarán estos pedidos de aumentos porque no están dadas las condiciones. “Este es nuevamente un año económico complejo y los ingresos fiscales se van a ver afectados por esta conyuntura económica” expresó.

Aclaró que, si se dan nuevos aumentos salariales para los funcionarios públicos, finalmente ese dinero termina saliendo de los impuestos que los ciudadanos pagan. “Yo veo que la ciudadanía está siendo pasiva sobre estos temas; sin embargo debe tener más interés porque afecta a la economía”, subrayó.

Llamosas agregó que el Gobierno es consciente que existe un desorden en la función pública. Aclara que en algunas entidades hay una sobrepoblación de funcionarios mientras, por el contrario, existen evidentes deficiencias. “Siempre escuchamos que se necesitan más médicos, más policías. Entonces hay que hacer un balance y hay que trabajar en eso”, acotó.

Paraguay: menos ingresos y más gastos

Por otro lado, mencionó que actualmente el Paraguay se encuentra en un escenario de menos ingresos y más gastos. “Esta es una bomba de tiempo que ojalá no explote en este gobierno, pero le va a explotar al próximo presidente de la República y eso deben entender los políticos que quieren dar soluciones en el corto plazo”, opinó.

Agregó además que la situación climática, la pandemia y la crisis económica mundial propician para aflojar la estabilidad económica que se estuvo trabajando desde años. “Hoy está en riesgo más que nunca esos 20 años que nos tomó construir una estabilidad económica”, aseveró.

Llamosas agregó que desde la cartera económica estuvieron analizando cómo los demás países trabajan en esta conyuntura y trabajan para mantener la estabilización. “Todas las propuestas que hacemos terminan siendo modificadas en el Congreso y las medidas de racionalización solo impacta al Poder Ejecutivo y una parte del presupuesto queda fuera”, dijo.

Sobre esta problemática señaló que “si queremos buscar una solución de fondo, hay que hacerlo a través de una reforma y tenemos una propuesta de reforma del servicio civil”, alegó.

Destacó además que varios sectores económicos mejoraron en su dinamismo durante los últimos años, entre ellos el turismo, construcciones y producción de energía, “En este año, estos sectores pueden ir repuntando y tener un comportamiento positivo”, aclaró Llamosas.