Gremios piden eliminar los subsidios a combustibles

El comunicado con fecha de hoy responde a la voz de siete gremios: la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay y la Federación de Cooperativas de Producción (CNCSP), que afirman que el subsidio nunca fue ni será una solución.

“Los gremios que suscribimos el presente documento pedimos al Poder Ejecutivo y a los señores parlamentarios no aprobar el subsidio a los combustibles y derogar la ley que obliga a Petropar a subsidiar sus precios. Esta figura solo generará distorsiones e incentivos perversos en el mercado, no es sostenible en el tiempo y no existen los recursos para el efecto”, señalan en el comunicado.

Solicitan que las partes se reúnan y discutan el funcionamiento del mercado y señalan otros cuatro puntos que afirman deben ser analizados.

Entre ellos, 1) que el aporte intergubernamental que Petropar realiza al fisco sea producto de su utilidad y no parte de su estructura de costos para evitar distorsiones en el mercado; 2) la reducción gradual del impuesto selectivo al consumo de combustibles, por distorsivo y poco transparente.

En cuanto al punto 3, la incorporación del IVA como herramienta de formalización para toda la cadena y especialmente, 4) la capacidad y necesidad de almacenamiento del producto en referencia y la definición de un sistema de ajuste de precios que, por lo menos, de previsibilidad de 90 días a los agentes económicos y a la ciudadanía.

Hoy, de forma unánime, la Cámara de Diputados votó a favor de derogar la ley vigente que subsidia la importación de combustibles por parte de la empresa estatal Petropar. Varios legisladores coincidieron en argumentar que la aprobación de esa ley fue un error.

De los presentes, 61 diputados votaron por la derogación y ninguno votó en contra. Hubo nueve abstenciones.

Ahora, la decisión será remitida a la Cámara de Senadores.

Si se llega a derogar la ley de subsidio a Petropar, podría haber movilizaciones y reacción social, según anunciaron desde Frente Guasú. Camioneros también están pendientes de lo que ocurra.