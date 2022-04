Camioneros detenidos: reconocen que recibieron dinero, pero no aclaran en qué concepto

Luego de que Ángel Zaracho, presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, y los también dirigentes gremiales Roberto Almirón, Juan Friedelin, Julio César Solaeche y Vicente Medina fueran detenidos ayer en Asunción, a raíz de que Zaracho recibiera US$ 50.000 en efectivo por parte del ministro del Interior, Federico González, los mismos se abstuvieron de declarar ante el Ministerio Público. El dinero recibido supuestamente era en concepto de una extorsión para que los transportistas ya no cerraran rutas con manifestaciones.

Esta mañana, David Pana, abogado de los detenidos, dijo que existe un enseñamiento de la justicia, teniendo en cuenta que existen garantías procesales.

“Sobre la información del requerimiento del agente fiscal sobre prisión preventiva, tratándose de un delito y sabiendo que ellos no podían obstruir en ninguna etapa de la investigación, nos parece mucho ensañamiento de la justicia. Vamos a presentar arraigo y estaríamos fundamentando que no existe peligro de obstrucción durante la investigación porque prácticamente está todo claro para ellos”, manifestó.

El abogado indicó que la expectativa de pena por extorsión es de hasta cinco años de prisión o multa.

“Constitucionalmente es inaplicable la prisión preventiva, excepto que el Ministerio Publico pueda demostrar el supuesto peligro de obstrucción, que no corresponde porque no tendrían influencia, puesto que todo está centrado en Asunción. A lo máximo que se podrían someter es el arresto domiciliario”, afirmó.

Ante la consulta acerca de en concepto de qué recibieron los US$ 50.000, Pana indicó: “Ellos manifiestan que no hubo pedido de dinero, que se dio de otra forma, y es lo que vamos a solicitar entre alguna diligencia. Ya solicitamos el traslado de los celulares a Investigación de Delitos porque ahora sabemos que ni siquiera están lacrados”.

El abogado confirmó que a Zaracho se le sindica como el que recibió los US$ 50.000 y el resto supuestamente estaba aguardándolo en un estacionamiento a metros del lugar. “En su momento voy a dar una explicación concreta, una vez que tengamos los demás elementos cuando ellos se defiendan ante la sociedad”, dijo.

“De momento tenemos elementos contundentes para demostrar que no tienen nada que ver con la acusación. De que existió el hecho, existió, pero el móvil que llevó a esta cuestión es lo que vamos a dilucidar en el proceso. En calidad de qué se recibió el dinero, por cuestión de ética no puedo decir. No puedo decir si es una negociación; ellos manifiestan su inocencia”, añadió.

Temen a la estructura de Gobierno

El abogado aseguró que los cinco camioneros están con miedo porque se trata una cuestión del Gobierno en sí.

“Miedo a someterse a la justicia, no. Tienen miedo de la situación penitenciaria actual de la República, temen a la estructura del Gobierno, por eso exigen el debido proceso”, afirmó.

Pana confirmó que los camioneros tienen mensajes con el ministro del Interior, Federico González, pero sobre supuestos temas de los cuales aún no puede hablar.

“Son cuestiones que solo hasta ahí te puedo decir. Sí tienen comunicación con altos mandos del Gobierno por las garantías constitucionales para un cierre de ruta, pero después hay más, por eso es que ellos están bastante confiados de que tienen elementos”, apuntó.

El abogado volverá a reunirse esta mañana con sus defendidos para continuar recabando elementos que colaboren con la defensa.