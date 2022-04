Se debatió sobre el derecho paraguayo a vender sus excedentes en las binacionales en forma directa

Al término del debate pedimos al Ing. Fleitas, hoy jubilado de Itaipú, que califique lo ocurrido ayer en el Legislativo: “de todos los eventos en que participé, como disertante, oyente o moderador de un tema específico, el de hoy, en la Cámara de Diputados, fue uno de los más importantes en estos 49 años de vigencia del Tratado de Itaipú”, señaló.

Se le preguntó si en qué nuevos hechos radicaba la diferencia con eventos anteriores sobre Itaipú. “El tema no era para menos; se trata de la posibilidad que tiene el Paraguay de comercializar sus excedentes energéticos de las binacionales, en los mercados brasileño y argentino”.

¿No todos pueden ven esa posibilidad?, le preguntamos a lo que respondió “existe un bloque histórico que cree que el Tratado de Itaipú y Yacyretá son intocables, hecho que explica su interpretación sesgada. No digo que no quieran cambiar el Tratado, sino que eligen la quebrada len vez de elegir a recta. El otro bloque, que tiene mayoría mas no poder político, piensa que Paraguay es un país independiente, soberano, libre y, consecuentemente, con todos sus recursos naturales y estratégicos con soberanía totalmente paraguaya.

El DAP

Si los unos optan por la quebrada, cuál es el camino recto?, le dijimos y replicó que el Derecho de Adquisición Preferencial, el tema central del panel, se prestó a dos interpretaciones: una que lo concibe como obligatoria, y la otra que no. Se debe a que en el Tratado de Itaipú aparece la palabra “podrá”, que es un verbo condicional y no un imperativo. Si el anexo C tuviera la expresión: “El país que no utilice toda su energía cederá sus excedentes al otro país socio”, sí le daría la razón a los de la otra interpretación. Ceder la parte que no usamos es el meollo de la cuestión”.

Añadió que “en ninguna parte del Tratado, según el ex senador Dr. Hugo Estigarribia, está asentada la obligatoriedad de la “cesión. Lastimosamente, para el Dr. Miguel A. Saguier, la “cesión” es obligatoria, amparándose en otros artículos del Tratado. Pero ambos, sin embargo, concuerdan que hay una injusticia al haber sido omitida la frase “precio justo” del Acta de Foz de Yguazu, de 1966, parte legal del Tratado de Itaipú”.

“En el Tratado de Yacyretá, sin embargo, aparece explícitamente el concepto de adquisición preferencial. Es decir: Paraguay con la Argentina tiene bien claro el concepto de la cesión preferencial de nuestros excedentes; no obstante, con el Brasil, esa palabra aparece sola, es decir cesión Aquí está la laguna dorada que los pillos y peajeros lo convierten en maletines”, agregó.

Interpretaciones que desfavorables

Añadió que en esta lucha desigual entre dos nacionalidades, la paraguaya con la brasileña y argentina, hay una dura desventaja en contra nuestra, y esas lagunas o interpretaciones sesgadas de juristas paraguayos solo favorecen al socio ‘paritario’. Nuestras ambigüedades o desacuerdos son aprovechadas por nuestros adversarios. Basta una coma, una tilde, una pequeña duda y “ellos” envían un parecer jurídico según sus intereses”, dijo.

Recordó que el Dr. Estigarribia dijo enfáticamente que hay juristas paraguayos de renombre que profundizan esas lagunas. Son contratados por las binacionales para confeccionar un traje a medida para la claudicación a favor del Brasil o la Argentina. “El traje cuesta suculentos maletines, según mi opinión”, señaló.

En cuanto a los asistentes al debate, dijo que “por suerte estuvo el Dr. Octavio Airaldi, ex contralor general, “para ilustrarnos cómo se puede sortear la alta muralla de la binacionalidad”.

Ausencias que no se justifican

Mencionó también a tres diputados: Sebastián Villarejo, Fernando Oreggioni y Edward Reimer. “Los únicos tres congresistas de 80 diputados y 45 senadores. En cuanto al sector energético, solo estuvieron “luchadores de siempre: Axel Benítez, Ricardo Meza, la Ing. Mercedes Canese, el Ing. Celso Velázquez. El Ing. Nelson Cristaldo fue enfático al señalar ese ausentismo. “Esperamos ponernos de acuerdo antes del partido en el Maracaná, con árbitros brasileños y todas las estrellas de su selección”, dijo finalmente..