Otros gremios se suman a las protestas de camioneros

Villalba informó que del encuentro participarán camioneros, volqueteros, conductores de delivery, plataformas digitales y de taxis, además de campesinos e indígenas. “Ya estamos juntos todos los sectores”, enfatizó y añadió que se unen porque las actuales políticas del Gobierno están desacertadas.

Por ejemplo, cuestionó que la Cámara de Senadores haya postergado ayer el tratamiento del proyecto de ley para exceptuar a las proveedoras extranjeras de Petropar a que tengan que presentar declaraciones juradas.

“Creen que porque algunos compañeros están detenidos, nos van a desarticular. Pero el problema es la necesidad que tenemos... Ya no aguantamos”, lamentó. En ese sentido, dijo que actualmente muchos trabajadores ya no tienen ganancias sino que “empatan” y así no pueden vivir ni llevar el pan a sus hogares.

Sobre el mencionado proyecto de ley, indicó que creen que luego de que se permita la eliminación de los intermediarios en las compras de combustibles de la petrolera pública, se van a sincerar los costos. “Si sube(el combustible), que suba, no hay problema; Pero así también que baje cuando baja a nivel internacional”, consideró.

Liberaron el paso en San Pedro

Por otra parte, cabe resaltar que cerca de la medianoche los manifestantes ubicados en el Cruce Guaica y calle 6 Mil Defensores del Chaco liberaron el paso luego de una jornada cargada de violencia, según informó el corresponsal de ABC Sergio Escobar.

Los camioneros prevén volver a movilizarse hoy, según indicaron algunos líderes. Sobre los hechos de violencia registrados ayer, Villalba aseguró que en ese punto ya no están camioneros nada más, sino también indígenas, campesinos y pobladores de asentamientos de la ciudad, que aprovechan para protestar por varias reivindicaciones distintas.

“La concentración es muy grande y ya no es única y exclusiva responsabilidad de los trabajadores del transporte”, alegó en contacto con ABC Cardinal esta mañana.

En otro momento, pidió disculpas a la ciudadanía por los problemas ocasionados. “No salimos por deportes sino por necesidad, va a ser un beneficio para toda la ciudadanía”, finalizó.