Camioneros y funcionarios de Petropar llegaron al Congreso

Llegaron al Congreso representantes de los camioneros y del Sindicato de Funcionarios de Petropar para reunirse con la Comisión Directiva del Senado para tratar la suba del precio del Combustible y la ley que eliminará la exigencia que obliga a Petropar a tener intermediarios para la compra de combustibles. Juan Villalba, de la Central Obrera y Transporte del Paraguay, en conversación con ABC Color habló acerca de sus intenciones.

Lea más: Senado convoca a sesión extra para tratar liberación de compra internacional de combustibles

“La idea es pedir que se trate el proyecto. Ojalá se trate y así podremos avisarles a todos los compañeros que están al costado de las rutas. Nuestra organización, de los 16 departamentos, no trajo camiones a Asunción. Si no se trata la ley o si se rechaza, sí vamos a venir y amanecer mañana acá en la capital”, anunció Villalba.

Consultado acerca de su vinculación con los demás camioneros que están apostados en Capital, dijo que no se desmarcan de ese grupo. “Son ellos los que dijeron que no son de nuestro grupo, pero nosotros consideramos que todos somos compañeros. El líder de ellos, el que empezó esta marcha, él es del grupo que trajo los camiones, ellos son los que deben explicar por qué dijeron eso de que no se identifican con nosotros”, apuntó.

Lea más: Camioneros ahora se concentran en Fernando de la Mora

“Esperamos que se rechace la ley de Petropar para que pueda comprar de forma libre y a futuro que pueda bajar el precio del combustible. Estamos en vigilia permanente en todos los departamentos, al costado de las rutas, esperando que se rechace la ley”, dijo.

Mientras tanto, más de 90 camiones se encuentran en Capital apostados al costado de las avenidas principales, mientras que otros también están en vigilia en varios departamentos del país.