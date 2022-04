Existirían votos para dar media sanción a proyecto sobre compra libre de combustibles

Según declaró el senador Jorge Querey este lunes por la mañana, en la sesión extraordinaria actualmente en desarrollo se lograrían los votos suficientes para otorgar media sanción al proyecto de ley que permitiría la liberación de compra internacional de carburante sin intermediarios.

El proyecto de ley que se trata hoy permitirá que se compre combustible de Estado a Estado sin trabas y, según refirió el senador Jorge Querey, con esta forma de compra se devolvería la “competitividad” a Petróleos del Paraguay SA (Petropar).

Si bien dijo que existen votos para aprobar la propuesta, aclaró que su bancada introducirá un debate previamente para determinar si la normativa quedará exenta o no de contrataciones públicas. “Porque si no, las compras tendrían que estar sujetas a los tiempos que dice la ley. El problema es que si quedan sujetas a esos tiempos no se podrán hacer las compras de ocasión o de conveniencia. Creo que se tiene que dar ese cambio, si no, a Petropar se lo somete a no tener posibilidad de ser competitivo con otros emblemas del sector privado”, explicó Querey.

“No es la solución total”

Aclaró además que la aprobación de este proyecto de ley “es un paso adelante pero no es la solución total”.

Informó que el senador Enrique Buzarquis agregará un artículo importante relacionado a la publicidad de la estructura de costos, para evitar que exista especulación de los precios.

Destacó el hecho de que estando por encima de los US$ 100 el barril de petróleo y sin abaratarse el precio internacional, aun así ya se lograron dos rebajas en el sector privado. “Eso significa que hubo un pecio exorbitante y que había margen, pero en una situación crítica los emblemas privados guardaron bajo siete llaves su estructura de costos”, indicó el senador.

Aclaró que, además de este problema, hay muchos otros huecos que todavía no están bien contemplados y será todavía complicado resolver el precio de los combustibles debido a que “hay grandes intereses económicos de sectores muy poderosos que ganan millones de dólares”.

Compras sí tendrán mecanismos de control

En cuanto a los mecanismos de control para las compras, el senador dejó en claro que se establecerán bien y algunos de ellos serán la publicidad permanente de la estructura de costos, además de que todo lo que Petropar compra lo tendrá que remitir en informes bimestrales a la Contraloría y al Congreso Nacional.

El proyecto de ley a tratarse, en términos más extensos, señala que “exceptúa a toda persona jurídica del exterior dedicada a la comercialización de hidrocarburos para la provisión de los combustibles y biocombustibles”.

Con esta normativa se pretende que Petropar pueda volverse más competitivo e, incluso, dicen que se abriría la puerta para que bajen los precios de los combustibles.