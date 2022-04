El oficialismo afirma que Abdo está habilitado para postularse a la ANR

Wildo Almirón, apoderado de Fuerza República, movimiento que postula al vicepresidente Hugo Velázquez a la Presidencia de la República, alegó que la candidatura de Mario Abdo Benítez a la Junta es absolutamente legal. Dijo que hay jurisprudencia que lo habilita.

“(Abdo) está absolutamente habilitado para ser presidente de la Junta de Gobierno. Hay mucha jurisprudencia respecto a la interpretación constitucional. Lo que la Constitución Nacional prohíbe es que ejerza otra función. La interpretación que le dio la Corte Suprema y otros juristas que hacer campaña no implica hacer otra función, sino que se trata de una función que no interfiere con la disposición constitucional”, indicó Almirón a radio 1000 AM.

Sin embargo, hasta ahora Abdo Benítez no oficializó su postulación para presidir la ANR. Si se confirma, el presidente enfrentará al exmandatario Horacio Cartes (Honor Colorado) en las internas partidarias del 18 de diciembre próximo.

Lea más: Cachito Salomón: Mario Abdo, cerca de oficializar su candidatura a la Junta de Gobierno del Partido Colorado

Según la tesis del oficialismo, Abdo Benítez no irá contra la Carta Magna si solo se candidata y luego entrega el mando a un compañero de fórmula, en caso de ganar. Pero el Art. 237 de la Constitución Nacional señala: “El Presidente de la República y el Vicepresidente no pueden ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no mientras duren en sus funciones”. Pero Almirón citó como jurisprudencia reciente el caso de la candidatura al Senado del entonces presidente Cartes, en las elecciones presidenciales del 2018. En esa ocasión, Cartes ejercía la Presidencia de la República y se postuló como candidato N° 1 al Senado. Sin embargo, no asumió su banca por decisión de la Cámara Alta, que corrió la lista de candidatos y le convocó al ahora acusado Rodolfo Friedmann (Añetete).

Lea más: Cartismo busca comprar lealtades, dice Hugo Velázquez

En otro momento, Almirón recordó la judicialización de la candidatura de Nicanor Duarte Frutos a la ANR en el 2006, en ese entonces presidente de la República. Dijo que en aquella vez la Corte Suprema resolvió que Nicanor podía ser candidato a la Junta. Sin embargo, la postulación generó una crisis política.

" En un 99% es el candidato”

El senador colorado oficialista Enrique Bacchetta aseguró que “en 99 por ciento” Mario Abdo Benítez es candidato a presidir la Junta de Gobierno de la ANR.

Dijo que además que la dirigencia del oficialismo propondrá al Presidente para la candidatura N° 1 a la Senaduría activa por Fuerza Republicana. Las declaraciones fueron en un canal de tv capitalino.