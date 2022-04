Sector de turismo sufrió pérdida de US$ 400 millones por la pandemia

Desde marzo del 2020, con el inicio de casos de COVID-19 en Paraguay, el Gobierno fue aplicando distintas medidas restrictivas para intentar evitar un contagio masivo del virus, como la cuarentena total con restricción en la circulación y cierre de las fronteras. Con ello se dio un “golpe fuerte” a todo el sector de turismo, según explicó la ministra Sofía Montiel.

Al respecto, la titular de la Senatur especificó que en el año 2019, todo el sector de turismo generó un movimiento económico de US$ 490 millones en el país, con la visita de 1.200.000 turistas extranjeros, mientras que ahora en el 2022, tras dos años de pandemia, el turismo “apenas” está con un ingreso de US$ 90 millones y recibiendo a 100.000 turistas, lo que equivale a una pérdida de US$ 400 millones.

“Es una pérdida del 80%, todo lo que estaba previsto recaudar internacionalmente”, lamentó.

Semana Santa 2022

Por otra parte, Montiel habló sobre las cifras que dejó esta Semana Santa, celebrando que hubo una recaudación de US$ 82 millones y se registró el ingreso de 19.000 turistas internacionales, principalmente de Argentina, Brasil y Uruguay.

Feriado por el Día del Trabajador

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, buscando que el turismo se beneficie, decretó que el feriado del Día del Trabajador, el 1 de mayo -que este año cae domingo-, pase para el lunes 2 de mayo. Al respecto, la ministra de Turismo destacó que esta medida beneficiará mucho a todo el sector, tanto las micro y pequeñas como macroempresas, al igual que a las personas que residen en el interior del país.

