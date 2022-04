ANDE pide una manifestación escrita de Interés antes de licitar venta de grandes bloques de potencia

“La ANDE ha tomado la decisión de licitar la venta de 1.000 MW de potencia- equivalente a cinco centrales de la potencia de Acaray, al 7% de la de Itaipú y 32% de Yacyretá - desde el año que viene. Ya tenemos el pliego de bases y condiciones y en un mes más estará la licitación para que los inversionistas a nivel mundial puedan realizar las inversiones necesarias en nuestro país”, declaraba el presidente de la empresa estatal, Ing. Félix Sosa, el 29 de marzo último, en el marco de una conferencia de prensa que se llevó a cabo en dependencias de la sede local de Itaipú ante la presencia de su director general paraguayo Manuel M. Cáceres.

El Ing. Sosa agregaba que la venta será para el mercado interno, porque hay industrias que consultan a la ANDE sobre el monto de la tarifa de energía en Paraguay luego de la negociación del Anexo C, de Itaipú”.

Tarifa

Acerca de la posible tarifa de venta que ofrecerán a los grupos interesados en la adquisición de estos bloques de potencia, Sosa anticipaba que deberá cubrir la compra de potencia de Itaipú, así como la de Yacyretá y también de Acaray. Además, cubrir los costos de la ANDE, (administración, operación, mantenimiento y la inversión necesaria).

Recordemos, de “la tarifa promedia” que la ANDE pagó a Itaipú en 2021 fue de US$ 30,46/MWh, en tanto que a Yacyretá, alrededor de US$ 23/MWh, o sea poco más del 50% de la actual tarifa de la binacional paraguayo/argentina y la de Acaray, una central pagada pero en proceso de actualización, unos US$ 15/MWh.

Apuntemos también que la potencia de Itaipú, aún extraoficialmente, al menos es la pagada por Eletrobras, es de US$ 18,95/kWmes y que este valor descenderá en 2023, al terminar la entidad binacional de pagar su deuda, a cerca de US$ 9/kWmes.

Manifestación

De acuerdo con el anuncio que publicó ayer la estatal, lo hacen en respuesta a “la existencia de varias consultas realizadas respecto al suministro de energía eléctrica en grandes bloques de potencia, que por esa razón, (cita sus atribuciones) “convoca a empresas interesadas a presentar una “manifestación escrita de interés”.

Esa manifestación debe atender 14 pedidos de informes acerca de la firma interesada: 1.- Uso previsto de la energía eléctrica (naturaleza del emprendimiento). 2.- Plazo mínimo de contrato (meses). 3.- Plazo máximo de contrato (meses). 4.- Fecha prevista para la entrada en operación. 5.- Cronograma del abastecimiento de energía eléctrica requerido. 6.- Demanda máxima de potencia. Cronograma de abastecimiento requerido. 6.- Demanda máxima de potencia. 7. Consumo anual requerido de energía (MWh). 8.-.Estacionalidad (requisitos de demanda mensual de potencia y energía). 9. Características del suministro (firme o interrumpible). En casos interrumpibles, indicar el valor de la demanda interrumpible y horas al año pasibles de interrupción. 10.- Modulación de la demanda (% de desconexión de la demanda en horas de carga de punta del sistema). 11. Factor de potencia y Factor de carga. 12. Mano de obra directa e indirecta que será afectada por el emprendimiento (ejecución y operación). 13. Datos de la empresa interesada (nombre, dirección física, página web, mail, números telefónicos, otros) . 14. Otros informes de relevancia del emprendimiento.