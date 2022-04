MEC no presenta aún corrección de planos para construir aulas en 16 escuelas y colegios

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sigue sin presentar los planos corregidos para la construcción de aulas en 16 instituciones educativas de la capital, adjudicadas a la firma Engineering, comentó el director de Obras Particulares del municipio asunceno, arquitecto Diego Sotomayor.

“Si no traen las correcciones no puede correr (la aprobación de planos y planillas). Y no trajeron todavía”, expresó.

Desde la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del MEC, el aquitecto Guillermo Godoy había dicho el pasado 31 de marzo que las correcciones serían presentadas al día siguiente, es decir, el 1 de abril de este año, sin embargo, nada pasó.

Las objeciones de la Municipalidad de Asunción se centraban en cuatro puntos muy básicos establecidos por ordenanza: arborización, estacionamiento, título de propiedad y sistema de prevención contra incendios.

Lea más: MEC inclumple ordenanzas para construcción de aulas, dice la Municipalidad de Asunción

De esta forma, las obras adjudicadas en el 2020 siguen sin avance, tanto que en algunos establecimientos educativos quedaron instaladas solo chapas de zinc, mientras que en otros ni siguiera se dio aviso desde el MEC.

El director del Colegio Nacional Santísima Trinidad, Francisco Rojas, manifestó que ni siquiera tenían conocimiento de que estaban en la lista de beneficiarios. “Jamás ni pasaron por acá. Tendría que salir resolución pero no salió”, indicó.

Lea más: Obras del MEC llevan un año de atraso en 16 escuelas

La licitación corresponde a “Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los proyectos financiados por el FEEI” y el monto total de adjudicación es de G. 88.220.134.736.

Con respecto a los contratos abiertos adjudicados a Engineering, para la construcción de aulas en las 16 instituciones educativas, todavía no se registró desembolso de dinero, según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.