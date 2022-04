Político oficialista perdió las elecciones municipales y ahora Mario Abdo le designa cónsul a modo de consuelo

El presidente Abdo Benítez, a través del decreto N° 6.983, designó al político del distrito de Yaguarón como cónsul en la República Federativa del Brasil, con categoría de salario D30, que representaría mensualmente unos G. 52 millones.

Su nombramiento tiene lugar en un momento político en que las negociaciones de cargos se dan a cambio de acompañar las candidaturas electivas del departamento de Paraguarí y también del vicepresidente Velázquez, quien aspira a la primera magistratura del país.

El designado cónsul en Guaira, Brasil, durante la campaña electoral para la intendencia de este distrito, amenazaba a los funcionarios públicos con que si no se alineaban a la ANR iban a ser destituidos del cargo. Dicha amenaza recibió en su casa la enfermera Gilda Maldonado, del Centro de Salud local, pero el que sí resultó destituido, a pedido del ahora designado cónsul Cuevas Ruiz Díaz, fue el director de dicho nosocomio Dr. Víctor Rodríguez.

Supuesto asaltante

El ahora cónsul en Guaira, República Federativa del Brasil, en agosto del 2002, cuando se desempeñaba como presidente de la Junta Municipal de este distrito, fue sindicado por el fiscal en lo penal de Capitán Bado, Óscar López Laterza, junto a su hermano, el Tte. 1° de Aviación Sixto Cuevas Ruiz Díaz de haber participado de un asalto a mano armada que había ocurrido en julio del mismo año en dicha parte del país. En la ocasión se habían alzado con un automóvil Fiat modelo Brava HGT, propiedad de Lucía María Caterine de Fogasa, señala la nota N° 101 de la comisaría del lugar.

Cuevas aplaude la designación del político como cónsul

El diputado Miguel Cuevas dijo que no es padrino de ningún político, pero que él quiere que más cargos sean ocupados por los profesionales de Paraguarí. Dijo que, por ejemplo, quiere la dirección de Itaipú o Yacyretá, y conseguir dos o tres ministerios que se necesita para la dirigencia de la zona.

Comentó que el noveno departamento no tiene ni un solo ministerio y se merece también y que va luchar para conseguir, porque se tiene “demasiada gente capaz”. En el 2016 fue designado por Horacio Cartes como consejero en la embajada paraguaya en la Argentina.

“Si quieren sacar como tapa del diario que soy, hagan, porque no saben que gracias a las persecuciones que me hicieron desde diferentes medios de comunicación ahora la gente me conoce más. Me hicieron publicidad e incluso gracias a su popularidad voy a entrar en los primeros lugares en la Cámara de Senadores”, dijo Cuevas de manera soberbia.

Dijo que quisieron mancillar su nombre pese a que fue el mejor gobernador entre sus antecesores y “50 veces mejor que el sinvergüenza” que está ahora en la Gobernación, refiriéndose al gobernador Juan Carlos Baruja (cartista), quien es su oponente y aspira también al cargo de senador.

Con relación a la designación de Cuevas Ruiz Díaz, dijo que no sabía que consiguió el cargo de cónsul, pero que lo aplaude porque es un profesional del derecho, un buen político, que va a representar con altura al país.

Finalmente, dijo que el político Cuevas Ruiz Díaz desde donde esté por lo menos va a dar a alguien fuente de trabajo y va a generar ingresos a su familia, porque en las elecciones pasadas perdió y gastó mucho, tal vez por eso solicitó un cargo y el presidente Abdo Benítez lo designó. Y aclaró que el político yaguaronino no es su hermano ni familiar cercano, solo un amigo de lucha de la ANR.