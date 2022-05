Abdo Benítez “se cansó” y ahora cuestiona al cartismo

“No vamos a permitir que el Paraguay caiga en manos de delincuentes”, sostuvo ayer, viernes, Mario Abdo Benítez en Villarrica, donde acudió acompañado del vicepresidente Hugo Velázquez. El presidente hizo coincidir la inauguración de varias obras en Guairá con el acto de lanzamiento de las precandidaturas del oficialismo colorado en este departamento y, finalmente, transformó su agenda en una jornada proselitista.

“Los otros (Honor Colorado) me pueden putear, pero no me pueden refutar. Ellos gobernaron cinco años sin ninguna crisis. La única crisis que tuvieron fue cuando ellos mismos quisieron producir la figura de la enmienda para la reelección con un afán hegemónico, un proyecto autoritario que destruyó las bases de la democracia”, indicó.

También afirmó que nunca contestó los agravios del cartismo y que nunca salió a defenderse con discursos, ya que quería que su defensa sean las obras de su gestión. “Yo decía que Dios le da las batallas más difíciles a sus mejores soldados, ¡pero ya es suficiente!”, dijo dando a entender que empezará a defenderse.

Recordó que muchos no creían posible que en los comicios de 2017 pudieran derrotar a Horacio Cartes y vaticinó que tanto en las elecciones partidarias como en las internas volverá a ocurrir.

“Si Dios quiere y me permite, Hugo va a tener un presidente de la ANR que no le va a chantajear, que no le va a pedir cargos, que no le va a pedir que pase cigarrillos sin pagar impuestos. Va a tener un presidente que acompañe su gestión en beneficio del pueblo”, agregó acerca de su probable candidatura a la Presidencia del Partido Colorado.

Aseguró que su equipo no va a retroceder ante las acusaciones de personas sin escrúpulos que están destruyendo la democracia paraguaya. “Tenemos un compromiso con la justicia, la democracia y el futuro de quienes quieren una democracia que no esté sometida a la mafia, a la coacción, al dinero sucio y destruya la moral de la burocracia pública”.

Sostuvo que Horacio Cartes tiene controlados a algunos diputados que se doblegan y con eso chantajean a la Fiscalía y someten a las instituciones del Estado. “Ellos necesitan refugiarse con una legitimidad electoral para protegerse de lo que no se podrían proteger si la justicia funcionase en este país. Esa es la amenaza que tiene hoy nuestra nación”.

“Miren cmo empezaron, con 10, 12 empresas y ahora tienen 70. Utilizaron información privilegiada del Estado paraguayo para competirle a Petropar. Los mismos gerentes de Petropar hoy son gerentes de Enex; el mismo gerente de INC hoy es gerente de la cementera. (Cartes) le quiere tanto al Paraguay que hace una empresa para competir con la industria nacional y llenarse los bolsillos con esa información privilegiada que obtuvo como presidente de la República”, expresó.

