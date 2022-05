Deuda de ANDE con Itaipú es de US$ 72,5 millones, informan

La ANDE sigue realizando pagos a Itaipú por la compra de energía, a pesar de que no hay facturación por la falta de definición de la tarifa, informó el Ing. Félix Sosa. Pero al parecer, las sucesivas postergaciones de la definición de la tarifa de Itaipú para este año, que se arrastra desde octubre del 2020, podrán finalizar este mes. Eso podría concretarse, porque el Consejo de Administración de Itaipú emplazó a su Directorio Ejecutivo a que observe sus recomendaciones y trabaje en una propuesta consensuada que le puedan elevar en el corriente mes para la definición de la tarifa, incluso en una convocatoria de carácter extraordinario.

La diferencia entre las partes en la binacional es que el Paraguay sostiene que el costo del servicio de Itaipú no debe bajar de los US$ 22,60 kW/mes, monto aún vigente, aunque solo formalmente, ya que Brasil defiende y ejecuta la tarifa reducida a US$ 18,95 kW/mes.

Pagos anteriores

Al cierre de diciembre del año pasado, la ANDE realizó pagos importantes a Itaipú por la deuda que arrastraba con la entidad binacional, por un valor total de US$ 140 millones y en enero de este año por US$ 20 millones, según se informó. De este modo, al cierre de enero pasado, la deuda de ANDE por compra de energía a Itaipú se ubicaba en aproximadamente US$ 67 millones.

Cooperación con brasileños

En otro orden de información, el Ing. Sosa destacó el éxito con que se realizó la semana pasada la primera jornada de capacitación en materia de comercialización e intercambios de energía eléctrica con la empresa distribuidora del Brasil, Copel - Mercado Livre, en un evento de dos jornadas realizadas en el local de la sede social de la ANDE. Indicó que con la participación de importantes técnicos especialistas del sector eléctrico de la ANDE, de Itaipu, Viceministerio de Minas y Energía y la Facultad Politécnica UNA debatieron con los brasileños sobre la visión general del sistema eléctrico brasileño, el mercado eléctrico brasileño, la formación de precio de la energía, aspectos jurídicos de la actividad de comercialización y otros.

Explicó que existe un nuevo convenio de cooperación y acuerdos específicos, que fue suscrito el 12 de abril de 2021 entre ANDE y Copel. La anterior data de 1969, para la venta, compra, entrega y recepción de energía eléctrica entre las empresas, que finalizó el 31 de diciembre de 2014. Ambas empresas se encuentran conectadas a través de una línea de 138 kV, entre la Subestación Acaray y la Subestación de Foz de Iguazú, de Copel.