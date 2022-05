IPS Ingavi: pacientes y familiares sufren la desidia de las autoridades

“La carpa está llena, hay mucha gente afuera. Si tiene vehículo entra adentro. A las 4 de la mañana comenzó a llover y había gente afuera”, dijo Olga Villalba, cuya madre está internada en el sitio.

Villalba añadió en conversación con ABC TV que consideraba un despropósito algunos de los pedidos que el personal de blanco para los pacientes.

“A nosotros nos piden el insumo día a día. Le doy un ejemplo: hoy piden cinco pañales, mañana seis pañales. Todos los días. Pregunté ¿Cómo una persona va a usar seis pañales en un día? Y te dicen que le ponen doble”, lamentó.

En otro momento, Villalba testimonió que dentro del hospital se dan hasta robos. “A mí me tocó la oportunidad de entrar (…) y revisé una bolsa que decía el nombre de mi mamá y encontré todo intacto, jabón líquido, intacto; al día siguiente me piden otra vez jabón líquido, ese es un ejemplo de lo que nos pasa casi a todos. Se pierden ropas de nuestros pacientes (…) eso no puede ocurrir, y ocurre”, agregó.

Demora para cobros

Los pacientes oncológicos también sufren penurias en IPS Ingavi. Fabio Báez, quien sigue su tratamiento en el sitio, contó que faltan muchos insumos.

“Uno tiene que comprar hasta aguja, a veces llega el tiempo que tenemos que comprar hasta guantes. Los empleados vestidos de blanco hacen hasta lo imposible para hacer sus trabajos, pero si no se les pone los insumos necesarios no pueden hacer milagros”, dijo.

Finalmente, reclamó que algunos pacientes deben esperar entre dos a tres meses para poder cobrar los reposos médicos durante el tratamiento. El dinero inclusive les sirve a algunos para poder comprar los insumos que faltan.

“Algunos tienen que estar esperando dos meses, tres meses algunos, primero tiene que luchar por su salud y después tenés que esperar otra vez para cobrar”, finalizó.