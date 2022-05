Confían en que Paraguay recuperará un “alto porcentaje” del dinero entregado a Covax

Acevedo se reunió esta mañana con el presidente Mario Abdo Benítez para despedirse oficialmente tras renunciar al Ministerio de Relaciones Exteriores. En la conferencia de prensa, resaltó como gran logro haber conseguido, con ayuda de todos los embajadores, más de 5 millones de vacunas donadas, “en reemplazo del gran fracaso del sistema Covax, que como saben nos tomaron con el calzoncillo abajo”.

En ese sentido, aseguró que Paraguay no fue el único “damnificado”, puesto que muchos otros países fueron “estafados” por el Mecanismo Covax. En ese sentido, indicó que era confiable y un “éxito” antes de la pandemia, al entregar las vacunas regulares.

“Pero en este caso en particular creo que cometimos la ingenuidad de haber apostado todos nuestros primeros recursos económicos al sistema Covax (...) Que no fue retribuida nuestra disposición y confianza con lo que estábamos necesitando. No obstante, la cooperación (donaciones) sustituyeron a esa falta de reciprocidad del sistema Covax”, sentenció.

En ese sentido, agradeció a los países que facilitaron vacunas cuando Paraguay no tenía dosis para inmunizar a su población; mencionó, por ejemplo, a Chile, Argentina, Brasil, México, Emiratos Árabes, Qatar, Estados Unidos y Taiwán.

“No soy plan B”

En otro momento, indicó que conversó sobre política con Mario Abdo y resaltó que el mandatario -si bien le manifestó sus intenciones de aspirar a la presidencia del Partido Colorado- no confirmó aún nada con respecto a su candidatura.

Sobre su precandidatura a la Presidencia de la República, aseguró que él no es el “plan B” de Mario Abdo Benítez, puesto que el mandatario solamente apuesta a Hugo Velázquez. “Che ningo la plan jára (yo soy el dueño del plan)”, enfatizó.

