Covax: Gobierno nacional tuvo desmedido interés por seguir pagando pese a incumplimiento

Un interés tanto desmedido como llamativo, tuvo el Gobierno de Mario Abdo Benítez en seguir pagando al mecanismo Covax incluso cuando sus responsables no cumplían con su compromiso. El país ya había abonado los US$ 6 millones (G. 47.954 millones) exigidos por la OPS como anticipo en octubre de 2020. Cuatro meses después, en febrero de 2021, ninguna vacuna contra el covid-19 había sido entregada aún por la organización internacional, pero nuestras autoridades ya gestionaban el desembolso de otros US$ 38 millones.