Entre “vivitos” y “haraganes” otra vez rabonean y dejan sin quorum en Diputados

La diputada Kattya González (PEN) fue una de las primeras en reprochar las reiterativas ausencias, reclamando que en todo este periodo ni una sola vez hubo quorum para las sesiones ordinarias, obligando a convocar posteriores extraordinarias para tratar los temas más urgentes. Pidió que, tal como dicta el reglamento de la Cámara Baja, se sustituya a los raboneros consuetudinarios.

“Mi planteamiento es, presidente, que se active desde la presidencia la sustitución y que vengan los suplentes de estos haraganes proverbiales que desde el mes de marzo han impedido el funcionamiento de está Cámara”, afirmó González.

“Somos una verdadera vergüenza y somos unos arruinados los que estamos presentes acá, porque dejamos que nos marquen la agenda los haraganes a quienes no les interesa más que su propio beneficio”, insistió la legisladora encuentrista.

En el mismo sentido se refirió la diputada Celeste Amarilla (PLRA), que agregó que entre los ausentes no solo hay “haraganes”, sino también los “vivitos”. “No vienen para que no les digamos lo que no quieren escuchar. Por eso se evita la etapa de oradores. No todos son haraganes, algunos son vivitos. ¿Qué creen? ¿Que no tenemos micrófonos afuera?”, afirmó la legisladora.

“No están acá, no por haraganes, no están acá a propósito. En estos 5 años, de una bancada u otra del Partido Colorado se han ausentado a la hora para evitar la etapa de oradores, cuando tienen el culo sucio, como ahora. Hoy se evita oradores porque hay morosos de Petropar que salieron en el diario ayer y antes de ayer, como el presidente (diputado Pedro Alliana)”, acusó Amarilla.

Ante la falta de quorum, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR, cartista), convocó a una sesión extraordinaria; sin embargo, mientras tanto se desató un debate tanto por las ausencias reiteradas como por la defensa de los aludidos por las deudas a Petropar.

Alliana afirmó que primeramente aplicará las sanciones previstas en el reglamento, que refieren que a aquellos que tengan tres ausencias injustificadas consecutivas se les descontarán los salarios.

“Estrictamente se va a cumplir el reglamento. Desde la sesión pasada que también se quedó sin quorum y esta sesión de notificarles a todos los que no estuvieron. Los que ya tienen más de dos notificaciones, lastimosamente, vamos a tener que ser estrictos en el cumplimiento de lo que establece el reglamento y vamos a descontarles sus salarios”, dijo el presidente de la Cámara.

El diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista) se sintió aludido por las críticas de Amarilla hacia los legisladores que adeudan a Petropar, por lo que contraatacó.

“Mirá que llegamos a este nivel de que la que menos tiene que hablar de moralidad nos quiere dar cátedra de moralidad. La que no come asado recalentado, la que no conoce los pueblitos del Paraguay, la que se burla de los maestros, la que compró su banca”, refirió.

Recién a las 10:16 se inició la sesión extraordinaria, con una etapa de nueve oradores inscriptos.