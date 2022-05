“La Cancillería va a defender los intereses del Paraguay”, promete nuevo ministro de Relaciones Exteriores

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, le tomó hoy juramento a Julio César Arriola Ramírez como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. El diplomático centró su discurso en la defensa de los intereses del país por parte de la Cancillería.

“La política exterior de gobierno de Mario Abdo Benítez es la defensa de la soberanía nacional, la defensa de los intereses nacionales, el multilateralismo, la amistad y cooperación con los países vecinos y socios. También otras cuestiones que surgieron a partir de la pandemia”, manifestó Arriola esta mañana.

“Después de dos años de pandemia, viniendo de Naciones Unidas les puedo decir que lo más importante que tuvimos cuando fallaron los mecanismos que no estaban preparados, como el Covax (...) Tuvimos que acudir a la solidaridad y a la cooperación internacional y así nos fue bien. Así que de la misma manera, la cooperación internacional es muy importante. Tenemos muchos desafíos”, afirmó.

Arriola mencionó que Mario Abdo estará presente en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles y Paraguay llevará a cabo en julio la Cumbre del Mercosur, en la que tendrá la presidencia pro témpore. También está en agenda el 77° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo en Nueva York, después de dos años de pandemia, en donde se tratará temas como la paz y seguridad tras la guerra entre Rusia y Ucrania, según detalló.

Además, deberá responder sobre el mecanismo Covax junto al Ministerio de Salud para apoyar y coordinar los trabajos. Sobre el proyecto de escalafón diplomático, dijo que va a recomendar algunas modificaciones a la Cámara de Diputados.

En lo que respecta a Itaipú, con dificultad de palabra y casi tartamudeando, respondió: “Realmente no es una renegociación, es una... vamos a... ehh... es una revisión del Anexo C del tratado de Itaipú. Tenemos instrucciones precisas, impulsando que se lleven a cabo las negociaciones del Anexo C. Enviamos tres notas; el canciller Federico González en su momento, en enero de 2021, remitió una nota a su par de Brasil y lo mismo hizo el canciller Euclides Acevedo en febrero de 2021 y en marzo de 2022. No recibimos una respuesta favorable sobre cuándo nos encontraríamos, pero vamos a seguir insistiendo de manera diplomática para ir a la mesa de negociaciones”.

“Itaipú no es solo una generadora de energía, es más que eso. Es una generadora de desarrollo socioeconómico y ambiental y ahí somos socios paritarios con el Brasil; entonces, lo más importante es que nos sentemos a charlar con ellos y reconozcamos que lo que estamos buscando es un beneficio compartido entre ambos países. Les prometo que desde la Cancillería Nacional sabremos acompañar de manera muy seria este proceso”, señaló.

Dijo que va a reunirse con el embajador Manuel María Cáceres, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, y con todo el equipo negociador.

Arriola reiteró en varios momentos de la entrevista que el objetivo principal de la Cancillería será defender los intereses de la República del Paraguay.