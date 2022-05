“Ojalá se haga justicia”, dijo Mario Abdo a familia de niña fallecida en accidente en Villarrica

Mario Abdo Benítez cumplió hoy con el pedido realizado por la señora Olga Diana Leiva, madre de Kiara, quien durante la última visita del presidente a Villarrica solicitó una audiencia con él. En la reunión, la familia de la niña Kiara Jazmín, que perdió la vida en 2021 al ser chocada por un ebrio, brindó detalles sobre el caso y la situación económica y emocional de la familia.

La familia estuvo acompañada por el abogado Jorge López, que está a cargo del caso, quien mencionó que se retiran satisfechos de la reunión teniendo en cuenta al apoyo emocional del Presidente. “Él sintió mucho que una familia de escasos recursos esté pasando por muchas cosas: la pérdida de una hija, problemas económicos, la pérdida de movilidad de la madre. Nos alentó a seguir luchando y se puso a disposición de la familia”, manifestó el abogado.

“El Presidente nos dijo: ‘Ojalá que se haga justicia’”, afirmó.

López recordó que el hecho en el que falleció la pequeña Kiara Jazmín se produjo el 4 de enero de 2021, a las 15:00 aproximadamente, en Villarrica. El conductor involucrado es un joven enfermero de nombre Richard Rodrigo Aguiar.

El trágico suceso conmocionó a toda la ciudad, que -junto a la familia- exige justicia.

Lea más: Imputan a enfermero que mató a niña al conducir ebrio

“De ese hecho quedó con lesiones la madre, Diana Leiva Leiva. Hubo también cuantiosos daños materiales. Fue protagonizado por un conductor en estado de ebriedad y bajo los efectos presumiblemente de otras sustancias, quien en un momento perdió el control del vehículo e impactó contra la humanidad de Kiara Jazmín Leiva”, relató el abogado.

“El señor Presidente recibió a la familia para interiorizarse sobre la causa. También le mencionamos ciertas circunstancias del proceso, a lo cual respondió que ojalá se haga justicia”, dijo.

Comentó también que actualmente está en etapa de juicio oral, que fue suspendido a raíz de la presentación de una inconstitucionalidad de la defensa. “No correspondía porque consideramos que no era una causal de suspensión, porque no había ninguna resolución de admisión ni una medida cautelar que suspenda el proceso principal”, sostuvo.

“Actualmente, la fiscala del caso es Gladys Giménez, quien asumió recientemente la causa .El acusado está con prisión domiciliaria y una verificación aleatoria por parte de la Policía, que no sabemos si se está cumpliendo”, señaló.

“Queremos justicia para mi hija”

Por su parte, la madre de Kiara Jazmín, Olga Diana Leiva, pidió justicia y cárcel para el responsable del accidente en el que falleció su pequeña.

“Al atropellarnos, le mató a Kiara, destruyó mi copetín y a mí me dejó malherida. Yo tengo que hacerme dos cirugías más, pero no tengo dinero porque las demás que me hice fueron costosas. Tengo solo un riñón sano y los demás órganos mutilados”, relató.

“Le pido justicia para mi hija Kiara, quiero que el asesino de Kiara esté preso, que pague por lo que hizo, que se le condene por 40 años o de por vida. Queremos que mi hija de tres años tenga un juicio”, pidió en medio del llanto la madre.

El abogado dijo que la reunión con el Presidente sirvió para que la familia sienta el apoyo y que, de esta manera, se visibilice el caso hasta que se haga justicia.