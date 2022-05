Arrancó Expo Brangus de Otoño 2022, en la Rural

La Expo Nacional Brangus de Otoño 2022 cuenta con muy buena participación de productores. “Hoy se están realizando los trabajos de admisión, donde estamos tratando de ser lo más minuciosos e identificar a los animales que hayan llegado con posibles golpes, asimismo observando si cuentan con buena preparación, ya que lo que se busca es que solo compitan los ejemplares con mejor eficiencia”, informó.

Respecto al clima fresco, señaló que el aspecto climático no interfiere para nada en el desarrollo de la exposición, porque los cabañeros están acostumbrados a la faena diaria, independiente al estado del clima. “Ya que tenemos presencia de un 95% de los ejemplares inscriptos. Los productores ya sacaron todos sus animales del campo”, acotó.

“Ternerazo” inicia este viernes

Sobre la competencia ganadera indicó que para este viernes está prevista la participación de 645 animales de muy buena calidad, destacó. Añadió que en algunos casos servirán para ampliar el hato, pues va con novillo incluido y en otro representa una oportunidad para la gente que quiera iniciar en la ganadería.

“Karú Brangus”, el sábado

Destacó que este sábado 7 se hará el “Karu Brangus” desde las 11:30, actividad con fines sociales que ya es tradición del gremio. Todo lo recaudado será destinado a fondos sociales, que fue de gran ayuda en la pandemia, especialmente en los periodos más críticos, donde se hicieron donaciones que beneficiaron a hospitales de contingencias y a productores que se vieron golpeados por la crisis.

Por otro lado, con relación a las últimas precipitaciones, destacaron que la lluvia para el sector “es más que bienvenida” debido a que existe un déficit importante en algunos lugares. “Ojalá venga la lluvia y pueda darle una mano a esos lugares donde todavía falta agua para pasar el invierno. Hay sitios críticos que ni con las últimas lluvias pudieron normalizarse como el Bajo Chaco y Chaco Central, que siguen con bastante problemas. Principalmente el golpe se siente más en la parte agrícola, aunque igualmente el que tiene ganado necesita acumular agua para guardar y pasar el invierno.

No apoyan plan de dejar de vacunar

Preguntado sobre el plan que impulsa el Senacsa para dejar de vacunar contra la fiebre aftosa desde el 2025, Reinau respondió que no le parece oportuno. “Sería algo muy riesgoso para la ganadería paraguaya en caso de contar con algún episodio. Como ganadero no estoy de acuerdo con esta posibilidad. Con esto no venderemos a quienes compran carne sin vacunación, que son dos aproximadamente, pero sí a otros que adquieren con ella. Es muy difícil que dejemos de vacunar, además no me parece conveniente”, expresó.