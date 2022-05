Koica entrega dos avionetas a Paraguay en el marco de proyecto de fortalecimiento de la aviación

El proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de profesionales de la aviación en Paraguay”, que llevan a cabo la Koica y la Dinac, empezó en 2018 y hoy se llevó a cabo la entrega de dos aeronaves Cessna. El acto de entrega se realizó en el hangar Latam del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, saludó a autoridades de la Dinac y representantes de la Koica, recorrió las instalaciones del hangar e inspeccionó las aeronaves donadas, que serán utilizadas para las prácticas tras las capacitaciones, según comentaron.

De acuerdo a los datos, el proyecto implica una inversión de US$ 11 millones no reembolsables por parte de Corea y otros US$ 1,5 millones de la Dinac. De este monto, el 60% será destinado a la capacitación y el 40% a la infraestructura.

También anunciaron que van a llegar al país expertos coreanos para la implementación correcta de este proyecto, que implica mantenimiento de aeronaves, control de tráfico aéreo y operaciones de vuelo en Paraguay.

El proyecto se divide en tres etapas: 1) Formulación de un plan maestro de desarrollo de recursos humanos y capacidades para el sector aeronáutico civil nacional; 2) Diseño, construcción, y 3) Supervisión de un moderno centro de entrenamiento de aviación civil en el Inac; construcción del hangar en el Silvio Pettirossi y entrega de equipos.