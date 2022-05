Plantean que por ley Uber y Bolt tengan oficinas de atención al cliente en Paraguay

El diputado Hugo Ramírez, en comunicación con ABC Color, expresó que se encuentran trabajando con un proyecto de ley que pretende exigir a las plataformas de movilidad como Bolt y Uber que tengan oficinas locales para la atención a los conductores y pasajeros. “Se está trabajando en un proyecto desde la Comisión de Tecnología, que tiene varios ejes”, alegó.

Lea más: Explotan denuncias de pasajeros de Bolt y Uber por irregularidades en el servicio

En el caso de la promulgación de la Ley que sería presentada, las plataformas de movilidad que no tengan oficinas locales, no podrán operar en todo el territorio nacional. “Si ellos no tienen oficinas en Paraguay no van a poder seguir dando servicios en el territorio nacional y vamos a potenciar las iniciativas locales como MUV u otra que surja”, detalló.

Ramírez justificó que las oficinas locales de atención darán mayores garantías al usuario y evitaría las irregularidades que ocurren a diario con las plataformas. “Lo que pedimos en la ley es que tengan oficinas locales para responder a los conductores y a los pasajeros. Miles de reclamos mensuales se reciben y nadie se hace responsable”, manifestó.

Lea más: Las seis medidas de seguridad para viajar mejor en plataformas de movilidad

Asimismo, aseveró que, con este proyecto de ley, se pretende igualar las condiciones que se tiene el servicio de taxis en el país.

Aclaró que con este proyecto de ley no buscará generar inconvenientes con el trabajo de los conductores de la plataforma, sino tiene como objetivo principal brindar mayor seguridad a los usuarios conductores y pasajeros.

“Nosotros no buscamos poner trabas a la posibilidad de generar ingresos, lo que queremos es asegurar la protección de los usuarios”, alegó.

Lea más: Llegó a Paraguay el servicio de Uber Moto

Ramírez detalló que desde la Comisión de Tecnología trabajan para evitar la llegada tardía del Gobierno con la tecnología. “Los gobiernos generalmente llegan tarde a los cambios sociales que se generan a consecuencia de la tecnología, es por eso que también estamos apoyando la ley vinculada con las criptomonedas”, agregó.