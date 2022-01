Las seis medidas de seguridad para viajar mejor en plataformas de movilidad

Ante las varias denuncias de irregularidades a la hora de viajar en cualquier plataforma de movilidad disponible, es necesario tomar ciertas medidas de seguridad de manera preventiva. Te damos algunas medidas que debés tener en cuenta a la hora viajar de manera segura.

01 Sin mascarilla, no hay viaje: El uso de la mascarilla por parte del conductor como el del usuario debe ser obligatorio durante todo el viaje. El chofer como el usuario debe solicitar su uso para cumplir con el protocolo sanitario. En el caso del incumplimiento de esta norma sanitaria, debe ser denunciada y aquellos usuarios que hayan sido reportados previamente por no usar mascarilla, deben tomarse una selfie portándose para poder realizar su siguiente viaje.

02 Verifica tu viaje e identidad: Es importante verificar si los datos del vehículo y conductor o usuario coinciden con la información otorgada por la aplicación. Generalmente las plataformas proveen el número de chapa, fotografía y nombre de las personas que utilizan la aplicación. Uber ofrece un código PIN que debe ser proveído para poder iniciar el viaje y asegurarse que está en el vehículo correcto.

03 Ante emergencia, graba audio: Las plataformas de movilidad alternativa ofrecen como medida de seguridad la grabación de audio durante el viaje. En el caso de que la plataforma no brinde ese servicio, el grabador del celular también es útil en esta situación.

04 Compartir ubicación real con alguien: Si existe una situación de inseguridad, es importante que compartas tu ubicación real con alguien de confianza, de tal manera que puedan localizarte ante algún inconveniente.

05 Llamá a la policía si hay algo irregular: El RideCheck utiliza tecnología GPS para detectar anomalías en los viajes y activar una alerta con opciones de soporte y funciones de seguridad como el botón para llamar al 911. A través de este sistema se identifican paradas prolongadas en el camino, si un viaje termina antes de lo esperado o si hay desviaciones en la ruta de un viaje.

06 Calificá los viajes de acuerdo a tu experiencia: Las puntuaciones que recibe el conductor o el usuario es de mucha importancia para seguir utilizando la plataforma. Las aplicaciones brindan la opción de poder comentar sobre el viaje. No dudes en denunciar cualquier anomalía que hizo que la experiencia del viaje haya hecho que sea mala, pues eso no eso no debe ser normal.