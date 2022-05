Carne: es clave diversificar mercados para no afectar comercio exterior ante imprevistos, dicen desde el gremio

El representante de la Cámara Paraguaya de la Carne, Daniel Burt, resaltó que actualmente Chile se consolida como país destino del rubro de la carne paraguaya, pues aumentó su participación en las exportaciones paraguayas y así nos ayudó a sobreponernos del golpe económico que nos generó la reducción de importaciones a Rusia, a raíz del conflicto bélico.

Además, Daniel Burt destacó la presencia de otros mercados fuertes como Brasil, Taiwán e Israel e hizo hincapié en la importancia que debemos darles a estos, pues son los que nos ayudan a diversificar nuestros envíos para así no vernos perjudicados cuando un mercado tiene un problema inesperado, como está ocurriendo con Rusia.

Alternativas que nos ayudaron

Chile, Brasil, Taiwán, Israel y otros nos están ayudando a reactivarnos rápidamente ante la crisis y a “ubicar el producto en otros lugares y que no afecte todo el comercio exterior de la carne”, sostuvo Daniel Burt.

Con respecto a los efectos que generó la guerra en Rusia y, en consecuencia, en el trato comercial que tenemos con esa nación para la exportación cárnica, Burt comentó que se tuvo un “efecto negativo inmediato”, incluso con la mercancía que estaba en tránsito y quedó en una suerte de “limbo”.

En ese contexto, los exportadores tuvieron que superar varios inconvenientes, como las amenazas de potenciales sanciones a los puertos, los bancos y su capacidad de pagar por la mercadería. Todo esto generó muchísima incertidumbre, sobre todo en lo referente a cuánto duraría el conflicto.

Carne en tránsito tuvo que volver

Finalmente, contó Burt, algunos de esos envíos lograron llegar a destino final, pues se encontraron alternativas para pagar por esas mercaderías a través de bancos no sancionados y terceros países. Aun así, muchos contenedores tuvieron que volver, porque los importadores no iban a poder pagar por ese producto. No nos libramos de pérdidas, pero el escenario pudo haber sido peor.

En este escenario, muchos importadores se comunicaron con empresas paraguayas a pedir que no les envíen más carne porque no sabían si llegaría la mercancía, así como tampoco sabían si podrían pagar por la misma.

Fue entonces que Paraguay empezó a buscar alternativas, para ubicar esa carne que normalmente iba a Rusia a otros destinos

Pese a guerra, escenario comercial tranquilo

Según el gerente del gremio cárnico, nuestro país tiene más de 70 mercados habilitados para exportar carne, pero a la fecha 40 están activos.

A pesar de todo, Daniel Burt rescató el hecho de que, dos meses después del inicio del conflicto, la situación se pudo tranquilizar y redirigir la carne a otros destinos.

Anteriormente, Rusia representaba el 20% de las exportaciones paraguayas, pero hoy está en 10% y bajando, refirió.