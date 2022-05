Familia Denis: una reunión más sin nada puntual de parte del Gobierno

Federico González y Gilberto Fleitas llegaron esta mañana a la casa de la familia Denis, ubicada sobre la calle Nuestra Señora de la Concepción entre Juan Bernardo Otaño y Brasil del barrio Centro. Este encuentro se da luego del duro comunicado emitido por la familia del ex vicepresidente y que tuvo repercusión internacional por los 600 días de derrota y fracaso del gobierno de Mario Abdo Benítez para hacer frente al grupo criminal EPP.

Autoridades del gobierno se reunieron con la familia Denis.



Tras una hora de conversación privada, la comitiva del ministro Federico González y el comisario Gilberto Fleitas se retiró sin dialogar con los medios de comunicación que estaban apostados en la acera de la vivienda.

“Hoy recordamos 600 días de derrota. Mientras este Gobierno se sigue mirando al ombligo al tiempo que se congratula a sí mismo por logros inexistentes”, decía parte de la nota emitida por la familia Denis. Esta carta tuvo repercusión internacional y, consultado sobre el punto, el presidente Mario Abdo Benítez dijo que no tiene “nada que cuestionar a los cuestionamientos” porque entiende “el sufrir de la familia”, a quien envió su “solidaridad”.

A esto, Beatriz Denis respondió que ya no quieren la solidaridad del Gobierno sino resultados y si no hay nada nuevo es mejor mantener la boca cerrada y no hablar solo por hablar.

No hay nada especifico

Tras la reunión, Beatriz Denis conversó con los medios de comunicación e indicó que la reunión no aportó absolutamente nada y lo único positivo que se puede recoger es la promesa de reactivar las reuniones periódicas entre las tres familias cuyos miembros están secuestrados.

“Una reunión que tampoco estaba planificada en donde recibimos una vez más a las autoridades del Gobierno que nos trajeron la solidaridad del señor Presidente y de ellos. No hay nada específico ni puntual, pero nos prometieron reuniones más constantes entre todas las familias de los secuestrados”, dijo Beatriz Denis.

Manifestó que necesitan más acciones y sobre todo información del paradero del oficial Edelio Morínigo, el ganadero Félix Urbieta y el ex vicepresidente Óscar Denis.