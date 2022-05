Sacerdote denuncia que ambulancias donadas por el Japón no fueron entregadas a los centros de salud

Desde hace 3 meses, dos ambulancias totalmente equipadas se encuentran en el estacionamiento de la Duodécima Región Sanitaria de la ciudad de Pilar, sin poder ser entregadas a los centros de salud de Villalbín y a San Juan de Ñeembucú. Los vehículos 4x4 están totalmente equipados y fueron donados por el Gobierno de Japón.

El pasado 1 de febrero del 2022, el Ministerio de Salud había recibido 20 ambulancias 4x4 con sus respectivos repuestos, en el marco de una cooperación financiera por parte del Gobierno de Japón.

El propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, había participado frente al Palacio de Gobierno, junto al ministro de Salud, Julio Borba, de la entrega de las 20 ambulancias para las distintas regiones sanitarias del país, de las cuales dos llegaron a la Duodécima Región Sanitaria para ser entregadas a los centros de salud de Villalbín y de San Juan de Ñeembucú, pero hasta ahora no fueron entregadas.

Falta de interés

El sacerdote Ismael Obregón denunció la falta de interés por parte de las autoridades de la cartera sanitaria, ya que en la ciudad de San Juan de Ñeembucú carecen de una ambulancia para trasladar a los enfermos. “La ambulancia que tenemos ya no funciona, cada rato entra al taller y tenemos que estar colaborando para reparar”, indicó.

El pa’i Obregón señaló que se comunicó en varias ocasiones con el director de la Duodécima Región Sanitaria, Dr. Aníbal Espínola, y que este le respondió que no puede entregar las ambulancias por falta de documentos. “Me dijo que todavía no hay papel, pero ya pasaron tres meses que se les entregó el vehículo”, señaló.

Agregó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, le consultó el otro día si ya retiraron la ambulancia y le respondió que no. “Mario Abdo me preguntó la vez pasada, ya retiraron la ambulancia, pa’i y le respondí que no”, señaló.

Añadió que no sabe qué está pasando, por qué tarda tanto en conseguir los documentos. ”Es una donación que vino del Japón. Me extraña porque no suele tardar, yo también recibí una camioneta como donación de Alemania y yo mismo hice la gestión en Aduanas y pagué los aranceles y los detalles sin problemas”, indicó.

El párroco recordó que está como síndico en el Consejo de Salud local y que están súper preocupados por el atraso en la entrega de las ambulancias.

Despacho y chapa

Desde la XXll Región Sanitaria, el Dr. Aníbal Espínola confirmó que la falta de documentos hace retrasar la entrega. “Estamos esperando el despacho y la chapa”, indicó.

Las ambulancias son necesarias en varios distritos del departamento de Ñeembucú, principalmente los que tienen 4x4 por las características del suelo que presenta.

Las comunidades alejadas como Laureles, Cerrito, Desmochados y Villalbín necesitan este tipo de vehículos para el traslado de enfermos ya que con el pésimo estado de los caminos las viejas ambulancias ya no aguantan, es un largo y angustioso trayecto de más de 120 km desde Laureles hasta Isla Umbú para llegar hasta la ruta asfaltada.