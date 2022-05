Abdo acusa a Cartes de dar millones a exjefe antilavado por su “silencio y complicidad”

“Ellos (cartistas) son los que nos quieren dar cátedra de moral. Donde su director... el que estuvo al frente de Seprelad desde 2019 ¿cómo es su apellido? (Óscar) Boidanich recibe sueldo de Tabesa... G. 16 millones por mes, todos los meses después de salir por premio de su silencio y complicidad para el mayor tiempo de lavado de dinero que vivió la República del Paraguay”, acusó el presidente Abdo durante su discurso en la visita a la planta de Petropar en Mauricio José Troche.

Lea más: Causa por adulteración de informe sobre Messer duerme en la Fiscalía

Óscar Atilio Boidanich Ferreira fue titular de la Seprelad durante el gobierno de Cartes, momento en que también operó en nuestro país el “hermano del alma” de HC, Darío Messer, condenado por lavado de dinero en Brasil.

“Uno (Cartes, sin citarlo) pasó de tener 9 estancias a tener 27 estancias en 5 años de presidencia. Por eso quieren volver y pasó de tener 20 empresas a tener 63 empresas. ¿Para qué quiere tener tantas empresas? ¿Qué lo que ocurre ahí?”, cuestionó el mandatario.

Abdo, quien se encuentra en disputa con Cartes por la presidencia de la ANR de cara a las internas del 18 de diciembre próximo, no evitó sembrar sospechas de que además HC podría estar ligado al delito de lavado de dinero.

Por eso es que no quieren que hable y me candidate (a la presidencia de la ANR), porque vamos a decir muchas verdades. Esas no son calumnias, ni injurias ni difamaciones, son realidades comprobadas en papel”, remarcó.

Según las acusaciones de Abdo, Boidanich es financiado desde 2019 a través de Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), empresa del Grupo Cartes a la cual frecuentemente se acusa de estar vinculada al delito de contrabando de cigarrillos al Brasil y otros países.

Boidanich nunca fue molestado por la Fiscalía de nuestro país, pese a que se comprobó e ignoraron las operaciones financieras sospechosas que tenía Messer aquí.

En dicho caso, llegaron a ser imputados el primo de Horacio Cartes, Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes e Ilan Grinspun, quienes sin embargo fueron beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento, pagando ínfimas sumas en concepto de donaciones a cambio de no pisar la cárcel.