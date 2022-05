Serios indicios de un caso de abuso sexual en escuela de Yaguarón

Según puntualizó la fiscala de Paraguarí Cecilia Núñez, la denuncia se realizó el pasado martes 3 de mayo, incluso días antes de que saliera a luz pública el escándalo ocurrido en el colegio lambareño, también por un caso de abuso.

De acuerdo a testimonios brindados por la denunciante, madre del menor de 3 años, existen serios indicios de que este habría sufrido abuso sexual en el interior de su colegio, por parte de otros alumnos.

La investigadora detalló que desde el pasado martes, día de la denuncia, se encuentra haciendo diligencias a fin de determinar a los responsables del hecho, que por el momento es una sospecha.

Denuncia se hizo antes del caso de Lambaré

Al cuestionársele cómo es posible que una denuncia tan grave que recibió antes del escándalo en el colegio de Lambaré no la llevó a actuar con mayor celeridad, y recién ahora después de que un suceso de este tipo se haya mediatizado está también sacándolo a la luz, no argumentó mucho más allá de que solicitó informes a la Supervisión Departamental del Ministerio de Educación y Ciencias, para averiguar si activaron los protocolos en este caso y aún no le informan.

Lo más llamativo es que recién ahora que todo el país está sensibilizado con los casos de abuso infantil, la directora del colegio de Yaguarón se presentó a la comisaría zonal, para ponerse a disposición del Ministerio Público. Por ende, la directora fue citada para mañana, y tendrá que declarar.

Lea: Otra denuncia de abuso sexual en el colegio privado de Lambaré

Por otro lado, la investigadora justificó la lentitud alegando que el niño es muy chico, por tanto es difícil que cuente con detalles e identifique a sus supuestos agresores.

Mayor información se obtendrá a través de entrevistas con psicólogas y se reforzará con resultados del médico forense, dijo la investigadora.

Madre denunció a la Codeni

La denuncia del supuesto hecho fue realizada por la madre del menor, quien notó molestias en el organismo del niño al bañarlo. El pequeño contó lo sucedido pero sin dar mucha información. La madre acudió a la Codeni, quien a su vez dio aviso al Ministerio Público.

Lea más: Abuso en colegio de Lambaré: padres exigen garantías de seguridad para sus hijos

Si bien la agente fiscal indicó que el forense ya emitió un informe concluyente, agregó que por las características del hecho aún no se anima a determinar que fue un abuso, aunque hay serios indicios.

La maestra del prejardín, el grado al que pertenece el niño, también declarará. El jueves se le hizo la inspección médica al menor y el viernes la fiscala se constituyó en el colegio.

Asesoría jurídica del MEC se presentó hoy a la Fiscalía de Paraguarí y manifestaron que intervendrían el colegio de Yaguarón.

Lea más: Abuso sexual: MEC arranca intervención “pedagógica” en colegio de Lambaré