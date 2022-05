Unidad para la concertación, “es el mayor desafío”

Kattya González y Esperanza Martínez estuvieron en ABC TV debatiendo sobre el camino a las elecciones para la presidencia. Las precandidatas coincidieron en que la unidad es el camino para ganar y realizar un cambio político en el Paraguay.

“Buscar la unidad de la oposición es nuestro mayor desafío”, expresó Kattya González. Ella acotó diciendo que es importante buscar la unión para lograr buenos resultados en las elecciones, de lo contrario, el fracaso de la oposición tendrá un costo alto para el Paraguay.

Por su parte, Esperanza Martínez, alegó que tienen clara la hoja de ruta de la unidad que pretenden realizar. “Primero la unidad es primordial para la construcción de confianza. Tenemos que seguir hablando, recoger las necesidades de la gente y que la concertación sea dirigida a la gente”, manifestó.

González alegó que en la concertación existen ciertas deficiencias que alejan a la gente. “Hay una concertación formal, donde no existe diálogo, acuerdo, ni consensos políticos. Hay que hacer un esfuerzo para hablar”, dijo la diputada.

Mencionó a Efraín Alegre como una voz autoritaria desde la concertación. “Efraín habla de una institucionalidad que realmente no existe”, expresó González.

Agregó que se siente preocupada porque varios temas no se pueden hablar con los demás precandidatos en la concertación. “Cuando planteamos el tema del financiamiento dicen que de este tema no se habla. Por qué no se habla, por qué no le decimos al ciudadanía cuánto cuenta una primaria”, se cuestionó Kattya.

Se justificó diciendo que una elección no sale gratis, y a través de la concertación, se debe hablar sobre el financiamiento para el apoyo económico a la candidatura. “A la gente tenemos que explicar que el financiamiento es importante para combatir a la corrupción”, expresó.

Una campaña con austeridad, propone Martínez

Por su parte, Esperanza Martínez, aclaró que harán los gastos que se requieran para la campaña política, pero sin perder la austeridad. “Eso no significa que hay que hacer de manera precaria”, alegó.

“Los otros candidatos tienen respaldo económico, pero debemos tener un poco de mirada de austeridad”, expresó. Mencionó que, con los demás partidos y movimientos, trabajan en conjunto para cubrir lo que sea necesario.

Aclaró que la política debe dejar de ser el despilfarro de dinero en locales e inversiones. “Hay abusos de los recursos de los bienes del Estado, del narcotráfico que financian candidaturas. Ese no puede ser nuestro objetivo”, subrayó.

Expresó que los planteamientos deben ser claros. “Para qué nos va a votar la gente. Por qué nos va a votar la gente. Eso se llama acuerdo mínimo”.

Debemos ser capaces de gobernar y de dar resultados. “Es muy importante ponernos de acuerdo sino usar las herramientas para dar confianza. Vamos a trabajar por la unidad para que nos permitirá ganar”. Alegó.

“Tenemos que hablar de la gobernabilidad política. “Nosotros queremos ir con propuestas, que se debatan y den una solución en adelante.”

“Si no generamos entusiasmo, vamos a perder”

La diputada Kattya González, expresó que para ganar las elecciones es clave generar entusiasmo en la ciudadanía. “Hay que terminar con las mezquindades. La concertación exige mucho renunciamiento. No solamente hay que escuchar a las maquinarias electorales, hay que escuchar a la ciudadanía”, expresó.

Agregó además que la concertación debe debatir sobre situaciones políticas ya que se encuentran con un corto tiempo. “A mi no me preocupa los programas porque hay tiempo para construirlos. Para lo que no hay tiempo es para las decisiones políticas. El calendario fue hecho para favorecer al Partido Colorado”, alegó.

Hay que llevar propuestas

Esperanza Martínez. expresó que la solución a los problemas que se generan en la concertación es llevar propuestas para debatir y presentar futuras soluciones. “Hay que llevar por propuestas”.