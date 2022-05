Asesinato de Marcelo Pecci: “Es un mensaje claro de la mafia”, dice fiscal

El presidente de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, Augusto Salas, lamentó el atentado contra su colega Marcelo Pecci, ocurrido hoy en Cartagena, Colombia, quien fue asesinado a balazos por parte de desconocidos que lo atacaron en una playa de ese país. El fiscal se encontraba de luna de miel con su esposa Claudia Aguilera.

Salas sostuvo que este hecho va a marcar un antes y un después en lo que respecta a la seguridad de todos los fiscales.

“Estamos consternados, porque es una situación que nunca antes habíamos tenido. Estamos instando a las autoridades colombianas a que nos ayuden en la investigación, se busque la manera de aclarar qué es lo que pasó y si acaso hay algunas conexiones a nivel local en Paraguay, que nos provean de toda esa información para que podamos iniciar la investigación también acá”, manifestó el fiscal Augusto Salas.

“Lo que tenemos es que llegaron unas personas en un vehículo acuático y directamente le dispararon a él. Hubo persecución de la Marina de Cartagena, pero no sabemos si les alcanzaron”, añadió.

Redoblar esfuerzos para la seguridad

“La preocupación que me surge es que a partir de esto la inseguridad en la que están los colegas, y más aquellos que trabajan en unidades especializadas, como el narcotráfico y crimen organizado. Tenemos que redoblar esfuerzos y buscar la manera en que nuestros colegas tengan más seguridad porque hoy en día ninguno tenemos seguridad”, señaló.

Necesitamos que las autoridades administrativas del país, como el Poder Ejecutivo y el Parlamento, que manejan recursos, nos asignen más presupuesto para que nuestros colegas puedan tener seguridad.

“Hace tiempo venimos reclamando más recursos para ejercer nuestro trabajo y ahora vamos a reclamar más, porque este es un mensaje claro de la mafia, no hay otra explicación. Yo no tengo conocimiento de que Marcelo haya tenido algún problema particular, es una persona muy sana, correcta, que se ha manejado siempre correctamente, entonces no puedo pensar en otra cosa, que es consecuencia del trabajo y de las acciones que él estaba realizando, lo que le pasó”, afirmó el fiscal.

Marcelo Pecci fue asesinado hoy en Colombia mientras disfrutaba de la luna de mil, a días de haberse casado con la periodista Claudia Aguilera. Dos horas antes del crimen, habían anunciado que serían padres.