El gobernador Vera de Guairá no refutó graves denuncias

Vera acudió al Congreso acompañado, entre otros colaboradores, por su abogado Bernardo “Lalo” Villalba, quien también defendió al imputado gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, cartista), actualmente con prisión domiciliaria.

Si bien durante la exposición Vera y sus acompañantes negaron cada una de las acusaciones, en la etapa de repreguntas de la diputada Rocío Vallejo (PPQ) terminaron admitiendo varios de los puntos más graves.

Vera asintió cuando se le preguntó si entregó a sus funcionarios de la gobernación, a través de comisiones, la suma de G. 5.560 millones. Puntualmente reconoció que la Comisión de Emergencia Departamental, presidida por el empleado de la Gobernación, Carlos Augusto Ramos, recibió G. 3.160 millones y la Comisión de Fomento y Desarrollo San José, a cargo del también funcionario, Aaron Menzel, unos G. 2.400 millones de los fondos covid sin permiso de Contraloría.

“Si, se les entregó y ellos a su vez entregó a las empresas constructoras”, reconoció Vera, alegando que simplemente fueron “pasa mano” del dinero.

“En realidad ellos no utilizaron ese fondo, ellos simplemente retiraron el monto y acorde a las facturas que presentaron las constructoras del hospital respiratorios y la planta generadora de oxígeno”, dijo Vera, quien cayó en contradicciones al intentar justificar esta situación cuanto menos sospechosa, sino irregular.

“Ellos eran parte de la Comisión de Emergencia Departamental como a todas las gobernaciones se les permitió hacer una comisión”, dijo, lo que llamó la atención de Vallejo, que insistió sobre el supuesto permiso, ya que según entiende, Contraloría no autorizó a nadie a entregar dinero de las Gobernaciones a funcionarios de las mismas.

“Nosotros preguntamos a Contraloría y le pedimos permiso para poner a algunos funcionarios como miembros y tal es así como otras Gobernaciones, hemos confiado en algunos funcionarios en estar en las comisiones”, afirmó Vera, pero se le insistió si tenían por escrito el permiso de la Contraloría, y dijeron que no, que lo que hicieron fue enviar consultas, pero aún no tienen respuesta y menos el citado permiso.

También reconoció que no tuvo autorización documentada del Ministerio de Salud para construir el pabellón del Hospital de Contingencia y la planta de oxígeno que hasta ahora están sin utilizar.

La diputada Vallejo hizo énfasis en que el gobernador explique porqué mando construir un pabellón anexo al hospital sin permiso expreso del Ministerio de Salud, y peor aún, siendo que antes, el 31 de marzo del 2021, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) había adjudicado justamente la construcción de un Hospitales de Contingencia en varios puntos del país, incluido en Villarrica.

“Yo había hablado con el ministro (de Salud, Julio) Borba en ese momento y el mismo me autorizó de forma verbal”, dijo Vera, que al ser insistido si tiene algún documento que avale dicha autorización, reconoció que no. Insistió en que supuestamente entregaron a autoridades de la Cuarta Región Sanitaria las obras, pero que estos no lo usan porque “estamos en un internismo muy fuerte en Guairá” y que él “no comulga mucho con el oficialismo” de la ANR.

Ante las reiteradas evasivas, Vallejo volvió a ser clara y directa: “Perdón la insistencia. ¿Tiene usted un documento por escrito donde el Ministerio de Salud le autoriza la obra, las condiciones, la infraestructura necesaria para que sea habilitada por el Ministerio de Salud?”. El abogado Villalba intentó un alegato, pero no se presentó el documento.

Pago irregular por lumínica de estadio

Finalmente, no pudieron responder por el pago “retroactivo” de G. 750 millones por la lumínica del estadio “Parques del Guairá”, donde el club de primera división Guaireña oficia de local, que ya había sido abonado previamente por la Liga Guaireña.

“El primer pago lo hizo el club íntegramente en el 2020 y se inauguró antes de la pandemia, y lo que se dice es que se pagó por una obra que ya existía, entonces en realidad la erogación, (...) eso constituye un perjuicio directo”, indicó Vallejo, mencionando una de las principales irregularidades que constituirían un perjuicio directo de G. 750 millones.

Como el abogado Villalba intentó confundir, la diputada patriaqueridista explicó que se habla de doble pago, no porque la Gobernación haya pagado dos veces, sino porque pagó por una obra que ya fue entregada antes de la pandemia.

“Si algo ya se pagó en el 2020, G. 750 millones y está la factura agregada de la empresa Insuin, el 19 de febrero 2020, antes de la pandemia, por la lumínica del estadio del club Guaireña, lógico que es un pago mal hecho, porque una sola vez pagó, cosa que nunca debió hacer y se le paga un Arrua Service, que no tiene la capacidad de hacer el trabajo, pero bueno, qué trabajo iba a hacer si la obra ya estaba hecha”, dijo la legisladora.

Vallejo también desestimó la posibilidad de que aleguen un pago retroactivo, ya que la Ley que otorgó los fondos para la reactivación económica no los facultaba a ello.

“Dentro del predio de la Gobernación se hizo una obra que fue aprobada un año después por la Asociación Paraguaya de Fútbol, entonces en ese momentos se emite el dinero y la facturación”, alegó Villalba.

Finalmente, trataron de negar las irregularidades con facturas que detectó la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), que aún no emitió un dictamen final al respecto, que los avale, tal como dicen.

Al termino de la comparecencia, Vera se mostró confiado, basado en el respaldo del sector cartista en Cámara Baja, e insistió con que supuestamente no hubo irregularidades.