Ineram: aumentan nuevamente los casos de COVID, pero casi sin internados

Varios hospitales y centros de atención médica reportaron en las últimas semanas un aumento de los casos del COVID-19 y otros cuadros respiratorios. Esta situación se presenta en coincidencia con el ingreso de las temperaturas bajas.

El doctor José Fusillo, médico del Instituto de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente “Juan Max Boettner” (Ineram), confirmó que existe un incremento de los casos del nuevo coronavirus a nivel país, pero aclaró que dicho aumento es leve.

Asimismo, subrayó que el aumento de los contagios no se traslada a la cifra de internaciones. “Hay un leve aumento. No podemos hablar todavía en términos epidemiológicos porque los informes del Ministerio salen permanentemente, pero sí estamos viendo dentro de las consultas diarias. Si bien son casos leves, aún no han aumentado las internaciones; hoy estamos con muy bajos niveles de internación”, comentó.

El Ineram fue uno de los hospitales de referencia y estaba abarrotado de pacientes durante la etapa más crítica de la pandemia.

Un solo paciente que ingresó ayer

Incluso, reforzó la idea señalando que actualmente solo registran un hospitalizado por COVID en el pabellón de contingencia.

Además, reveló que este paciente llegó ayer, lunes, convirtiéndose en el primer internado en las últimas dos semanas.

Hasta la tercera dosis

Fusillo, por otra parte, refirió que si bien el paciente internado no está siquiera vacunado con una dosis, están registrando que muchos inmunizados están consultando.

Aclaró, en ese sentido, que la vacuna no previene el contagio, pero sí reduce los efectos de la enfermedad, pues indicó que están observando que los inmunizados presentan solo cuadros leves. “Estamos viendo algunos casos muy leves en personas inmunizadas incluso con tres dosis”, sostuvo.

También instó a los que aún no se aplicaron la tercera dosis -o primer refuerzo- a acercarse a inmunizarse. “Hasta la tercera dosis es para estar protegido”, subrayó.

De acuerdo a la campaña de vacunación antiCOVID del Ministerio de Salud, aquellos que hayan recibido su segunda dosis hace cuatro meses están habilitados a aplicarse el primer biológico de refuerzo.