Caso Pecci motiva minuto de silencio y debate libre, con sospechosos en primera fila

La sesión de hoy arrancó con el homenaje a Pecci, asesinado presuntamente a manos de la mafia durante su luna de miel en Colombia. El minuto de silencio se realizó con la presencia de varios cuestionados como los ya citados, aunque con ausencia de otros como el diputado Ulises Quintana (ANR, cartista), imputado y a esperas de la acusación por presunta complicidad con el supuesto narcotraficante, Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña.

A pedido del diputado Enrique Antonio Buzarquis (PLRA) se desarrolla además un debate libre sobre la situación actual a causa del crimen organizado y el narcotráfico, que azotan al país. La diputada Celeste Amarilla (PLRA) fue la primera interviniente, quien justamente destacó que el asesinato de Pecci es un mensaje para todos los que denuncian la irrupción del narcotráfico en el poder.

“Esto es una amenaza a todos los que denunciamos a los narcos”, afirmó Amarilla, querellada por indicar las sospechas contra varios de sus colegas y agregó que el mensaje más grave es que ya no hay lugar seguro, sino que “ahora el sicariato te sigue y nos dice: ‘Ya no hay lugar donde no te podamos encontrar’”.

Amarilla incluso mencionó la denuncia contra una de sus querellantes, la diputada Cristina Villalba, que según su correligionario, el intendente de Salto del Guairá, Héctor Morán (ANR, HC), habría amenazado a un funcionario municipal por no responder políticamente a ella, diciendo que “si no le apoya recibiría una golpiza por parte de personas que va a contratar, o le va a solucionar su problema al estilo fronterizo”.

“Esto (asesinato de Pecci) es peor que intentar solucionar un problema electoral al estilo de la frontera, como dicen que están amenazando algunos a sus correligionarios. ¿Qué tendrán pensado para mí que les acuso de narcos? ¿Qué sorpresita me tendrán aquellos que amenazan al estilo de la frontera? Espero que no haya un Carlos Galán”, dijo Amarilla, refiriéndose en este ultimo caso al ex candidato presidencial colombiano asesinado por Pablo Escobar en Colombia en el año ‘89.

“Ahora vienen por todos los que denunciamos, porque si pueden matar a un fiscal en la playa, ¿a quién nos pueden matar? Acá ya nadie está seguro porque acá empezó a gobernar la mafia”, dijo Amarilla e insistió en que la ciudadanía es la que tiene aún el poder, a través de su voto, para impedir que los cuestionados sigan en el poder.

“Elijamos bien que tipo de Estado queremos, el Estado donde reine está criminalidad que les acabo de contar o el Estado donde reine una república y donde la seguridad policial y militar no esté destinada para que pase el contrabando de frontera o para proteger al contrabando de cigarrillos por ejemplo... de heroína, cocaína y cannabis”, dijo la diputada Kattya González (PDP).

El diputado Sebastián Villarejo (PPQ) se pronunció en la misma línea, condenando el asesinato y remarcando la grave situación que implica que el propio Gobierno esté inficionado por el crimen organizado.

“No podemos permitir la mexicanización“ y “no podemos regalar el Paraguay a estos delincuentes, infelices e hijos de p… que hicieron esto”, afirmó Villarejo y dijo que la situación exige de ellos, como legisladores, “coraje de hacer las cosas distintas”.

Insistió en que los líderes políticos y partidos que acogen a cuestionados tienen la mucha responsabilidad en la situación actual.

“Así como hay sangre en los que jalaron el gatillo y en los que ordenaron el asesinato, hay sangre en las decisiones que se van tomando a lo largo y ancho del país, hay sangre cuando salvamos a intendentes y gobernadores vinculados a algo así”, dijo.

El diputado Raúl Latorre (ANR, HC) por su parte calificó a Pecci como “el primer mártir paraguayo por su lucha por la justicia y contra el crimen organizado” y dijo que la clase politica está obligada a buscar soluciones para que Paraguay no se constituya en un “narcoestado”.

“Es nuestro deber como clase política, como paraguayos, unirnos más allá de las diferencias que puedan existir, que son propias de la democracia que abraza nuestra república, entendiendo que nuestra máxima prioridad debe ser el combate y una respuesta inmediata contra el narcotráfico y el crimen organizado”, dijo Latorre, que también fue salpicado por presuntos vínculos con un seccionalero vinculados al caso de sicariato en Ja’umina Fest.

El diputado Edgar Acosta (PLRA) por su parte hizo énfasis en la necesidad de unmayor control al financiamiento político, que afirma es la manera en que el narcotráfico logra dominar a las autoridades electas.

“El debilitamiento de las instituciones fortalece a la mafia y eso sucede porque la clase política, senadores, diputados, intendentes, concejales quieren llegar a los cargos y no les interesa un carajo de donde llega el dinero y ahi empiezan los tentáculos de debilitar las instituciones porque tienen que pagar los favores recibidos”, afirmó.

Insistió en que, pese a este claro mensaje mafioso,“tenemos que ir más allá, tenemos que atacar de frente a la mafia. El miedo no nos tiene que paralizar, ese es el objetivo de los mafiosos, pero tenemos que responder con valentía”.