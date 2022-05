Mercado 4: permisionarios violaron acuerdo con Itaipú durante años alquilando espacio público

Tras años de irregular ocupación de las casillas en el Mercado 4, sobre la avenida Pettirossi, finalmente la Municipalidad de Asunción intervino el sitio y encontró que más de las mitad de los 25 puestos ya no cumplían su objetivo. Habían sido puestas, cerrando la importante avenida, para “ayudar” a los afectados por las obras del edificio central del Mercado en el 2014. No obstante, muchas casillas están ocupadas de forma irregular por personas que ya no son afectadas, habiendo sido vendidas o alquiladas.

El “acta de recepción de casilla entre la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mercado 4 y permisionario del Mercado Municipal N°4″, que fue mostrada por los propios permisionarios, estipula una serie de cláusulas que deben ser cumplidas.

En la cláusula sexta se dicta que “el permisionario no podrá ceder en préstamo o locación a tercero, debiendo el titular, nota mediante, informar a la Dirección Ejecutiva del Proyecto si desea abandonar”. Asimismo, la cláusula quinta asevera que el permisionario se compromete a entregar la llave cuando la obra termine o la Municipalidad lo requiera.

Según el representante de permisionarios, Leonardo Ojeda, los locales no son de la Municipalidad, ya que las casillas fueron construidas por la Itaipú con fondos sociales, por lo que criticó que la Comuna pretenda ahora realizar un desalojo.

Obras no terminan nunca

Ojeda apuntó que las casillas debían ser temporales, hasta que terminen las obras en el edificio, pero que los trabajos se iniciaron hace casi 10 años, por lo que “lo bueno sería que se apuren las obras, que culminen y que esas casillas se vuelvan a remover. Se desvía la atención ignorando el verdadero problema”, reclamó. Asimismo, denunció que las casillas fueron siempre punto de recaudación para los funcionarios de turno.

A su vez, el director del Mercado 4, Juan Villalba, señaló que la decisión administrativa y política de un posible desalojo de los permisionarios dependía de una reunión con el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR). Lo resuelto será anunciado hoy, a las 7:00, en conferencia de prensa, aseveró.

Por otra parte, comerciantes formales denunciaron ayer que la venta irregular o subarrendamiento de casillas que se constató sobre la avenida Pettirossi también ocurre en otras direcciones, como la calle Mayor Fleitas. Los mismos instaron a la Comuna a que realice controles en varias zonas.