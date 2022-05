Se inició etapa de audiencias públicas en concurso de ternas para miembros del TSJE

En la mañana de este miércoles se presentaron cuatro postulantes convocados por el Edicto N° 2/2022 por el cual el Consejo de la Magistratura llama a concurso para integrar dos ternas para miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), ante el ceso de funciones de sus miembros Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka, quienes abandonan la magistratura por cumplir 75 años de edad.

El primero en exponer en la primera jornada de audiencias públicas expuestas en la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral fue el actual director académico de la Facultad de Derecho de la UNA Carlos María Aquino López, quien ya estaría fuera de competencia porque no obtendrá los 70 puntos exigidos como mínimo para ser candidato ternable.

Aquino López propuso en la audiencia el control y modernización de la gestión electoral, la sustentabilidad financiera electoral para garantizar los planes institucionales, la capacitación permanente de funcionarios, el control riguroso de la gestión electoral para que esté ajustada a las leyes, así como las alianzas nacionales e internacionales para conseguir objetivos trazados.

Pregunta del auditorio. ¿Qué solución le daría al uso del padrón abierto?

Me reservo responder porque si soy ministro del TSJE y si esa cuestión litigiosa llagara al tribunal me tendría que inhibir.

El consejero Jorge Bogarín Alfonso preguntó qué acciones tomaría ante la escasa participación del electorado nacional y cual sería su aporte para dinamizar esa participación, o si implementaría multas u otras medidas. El postulante respondió que la sola reglamentación no genera estímulo en la sociedad para acudir a las urnas, la capacitación es el resorte principal para lograr la mayor participación de personas. La sensibilización y un rol pedagógico deben estar presentes en la Justicia Electoral.

El consejero Oscar Paciello le pidió que amplié sobre el rol pedagógico que mencionó el postulante, a lo que Aquino López respondió que la Justicia Electoral debe trabajar en procura de un mayor rol pedagógico, crear conciencia para ejercer el derecho al voto. Se debe dar el salto cualitativo, del simple derecho al voto, a la libertad de poder elegir, manifestó.

La consejera Mónica Seifart de Martínez consultó que proyecto presentaría para que el TSJE logre que los votantes tengan un mayor rol protagónico. López Aquino respondió que el IPEL debe ser fortalecido para trabajar con sectores juveniles, femeninos, y los interesados en abordar esa situación. No se debe trabajar intramuro de la Justicia Electoral, sino que debe trascender a nivel país.

El ministro Eugenio Jiménez Rolón preguntó como mejoría la Justicia Electoral. El postulante respondió que el TSJE tiene dos áreas, la jurisdiccional y la administrativa. Administrativamente es fundamental la transparencia de sus actividades, la incorporación de funcionarios idóneos. Se tiene la percepción de la ociosidad de la función jurisdiccional, se podría reformular e incorporar otras funciones que puedan ser atendidas en la Justicia Electoral. Ampliar el servicio más allá de las 13:00 horas, no hay una Oficina de Atención Permanente, indicó.

El consejero César Ruffinelli le pidió a López Aquino que nombre tres principios o valores fundamentales que deben existir en el TSJE para fortalecer y potenciar su función. El postulante dijo que primero la transparencia, que es fundamental, es exigida por la ciudadanía en general; la idoneidad de los funcionarios, y que las decisiones estén apegadas a las normas que deben apartarse del azar o de la cotidianeidad.

El senador Pedro Santa Cruz le preguntó si el presupuesto para el TSJE es suficiente. López Aquino respondió que todas las instituciones, nunca o en pocas ocasiones, dicen que el presupuesto va a ser lo necesario, y la Justicia Electoral no es la excepción, pero en verdad en muchas ocasiones el dinero no alcanza. Los lineamientos de la Justicia Electoral deben aplicarse según lo trazado y previsto en el presupuesto, que no sea reprogramado para otro ámbito.

Las denuncias en su contra

Denuncias contra Carlos María Aquino. Se le leyeron tres denuncias, dos de ellas tenían que ver con violencia doméstica en su contra producidas en el 2015 y otra en el 2019, publicadas en medio de comunicación en marzo de 2019. También ocupando el cargo de ministro de Justicia, cumplía funciones en el Senado y a la vez se desempeñó como docente, con horarios coincidentes. Agregaron que siempre expuso una vida poco ordenada al revelarse relaciones sentimentales con alumnas de la institución educativa.

López Aquino respondió: que sobre las dos denuncias de violencia doméstica, realizadas por una mujer que consideró “maravillosa” por ser la madre de sus hijos, indicó que las mismas fueron analizadas y desestimadas en el ámbito de competencia

Acerca de sus funciones como ministro, su cargo en el Senado y en la Facultad de Derecho, indicó que sigue siendo funcionario, docente de la casa universitaria y que los horarios como docente son flexibles, por lo que no coincidieron con otras labores.

Sobre su “vida poca ordenada”, dijo que siempre ha apartado su vida privada de lo relacionado con sus actividades públicas o académicas, y que ninguna situación le ha afectado su desempeño académico.

Pedro Arias

El segundo en exponer fue el candidato Pedro Ricardo Arias (56). Quien fue director jurídico del TSJE y es actual juez electoral.

Dijo en la audiencia pública que el padrón a pesar de ser confiable tiene una seria amenaza, que es la dispersión. Agregó que se hacen los traslados sin los certificados de vida y residencia. Debe haber un protocolo y una legislación para hacer tachas y reclamos, y el traslado como ya mencionó. Unas 15.000 urnas se habilitaron en las elecciones pasadas, y el gasto es de unos US$ 120 millones de dólares, gasto que se realiza cada 30 meses con tendencia al crecimiento, indicó.

98% en las elecciones del año 96, inédito en Sudamérica.

Actualmente la participación de electores con suerte llega al 50%, con el agravante que las elecciones se realizan con una doble competencia. Propuso unificar las elecciones nacionales con las municipales, porque es insostenible para un país pobre tener dos elecciones. Dio como ejemplo que el Estado de Paraná, Brasil, tiene un solo juez electoral, y es una tendencia que va a llegar a nuestro país, aseguró.

Sobre los subsidios y aportes dijo que deben entregarse antes de las elecciones, el 50% es el pago de los intereses, y la amenaza que tiene nuestra democracia es la narcopolítica, y se debe insistir con la ley de financiamiento político.

Fue tajante al afirmar que no pueden ser candidatos aquellos que tengan cuentas off shore, los que tengan vinculación con el ámbito financiero, porque este es el modo en que se infiltra el dinero sucio a la política. Dijo que hay candidatos que se presentan con caudal de dinero inusitado, antes de las candidaturas se debe hacer declaración de bienes para justificar su dinero. La Seprelad debe tener activa intervención y el TSJE asumir su liderazgo en cuanto a las presentaciones políticas.

Preguntas del auditorio: ¿Qué piensa de la habilitación de expresidentes de la República para ser candidatos a senadores?

Arias respondió que se remite a lo que dice la Constitución Nacional, que no da lugar a interpretación, sino que solo queda aplicar la ley. Los expresidentes tienen fuero, asumen el cargo de senador vitalicio, pero no le excluye para presentarse en las elecciones. No hay ningún elemento en la ley que lo impida. Y “como magistrado estoy obligado a hacer cumplir la ley. No podemos resolver los problemas de la política”, indicó.

El consejero Jorge Bogarín Alfonso consultó cómo se podría ahorrar esos 120 millones de dólares cada 30 meses, a lo que Arias respondió que propone el modelo uruguayo: unificar las elecciones municipales y generales, así el costo de las elecciones va a disminuir considerablemente.

Agregó que el TSJE ya racionalizó gastos. Se llegó a tener unos 15.000 funcionarios y ahora se tienen 4.000, y la superpoblación es a causa de los políticos que presionan para ubicar a sus operadores.

El consejero diputado Roberto González le preguntó si un expresidente destituido por juicio político puede ser candidato a senador. Arias respondió que cree que todos tienen que participar, la dirigencia política no se puede improvisar, debemos proteger a la clase política, y muchos vienen con la billetera comprando adhesiones para comprar elecciones. Se compran elecciones en un 80%, porque si no tenés dinero no podés ganar elecciones. Fernando Lugo, Cartes y Nicanor, todos tienen que participar de elecciones, están habilitados por la Corte por la Justicia Electoral, y por cuestiones administrativas no se puede impedir sus candidaturas.

El consejero César Ruffinelli consultó al postulante qué perspectiva tiene de la Justicia Electoral. Arias dijo que el TSJE es una institución sobredimensionada constitucionalmente. Buenos Aires con 20 millones de habitantes tiene un solo juez electoral. Hacer campaña es abrir la caja para conseguir trabajo para los operadores políticos, esa es la verdad y quien dice lo contrario miente.

Oscar Paciello le reiteró sobre la inhabilitación de los que tienen cuentas off shore. Arias dijo que es una presunción delictual. Es presunción según la legislación ecuatoriana. Lo que piensa la gente es que se está ocultando el dinero al llevarlo afuera. Es un debate en la Argentina y Brasil. Por eso antes de la candidatura se debe presentar la declaración jurada de bienes, con trazabilidad de Seprelad y la Subsecretaría de Estado de Tributación.

<b>En la audiencia pública, asimismo, expuso el exjuez Jorge Enrique Bogarín González (62).</b>

Propuso la transparencia en la gestión de la Justicia Electoral, que es una cuestión que demanda la ciudadanía, tanto en lo administrativo como en lo jurisdiccional. Por eso propone que las sesiones del TSJE sean transmitidas en vivo y que se implemente en la brevedad posible.

Pretende un estricto control de la actividad financiera, que se preste especial atención al financiamiento político para evitar el lavado de activos que puedan representar un peligro para la democracia, sobre todo el dinero del narcotráfico y del crimen organizado.

En tercer lugar propuso una democracia inclusiva de sectores vulnerables, el voto de los ciudadanos paraguayos que viven en el extranjero, desarrollar el facilitamiento de inscripción de estas personas, porque unos 800.000 compatriotas estarían viviendo en el extranjero.

De igual manera, Bogarín González habló sobre la correcta administración de recursos humanos ya que se debe diseñar dos tipos de carrera: la administrativa y la jurisdiccional. Propuso además la implementación del expediente electrónico que tiene éxito en otros fueros, la creación de un observatorio de casos emblemáticos para que la ciudadanía haga un seguimiento de esas causas.

Preguntas del auditorio: sobre el aspecto ético: ¿Al ser defensor de personas procesadas por lavado de dinero, puede ejercer imparcialmente el control de financiamiento político? Bogarín González respondió que en casi 40 años de ejercer la profesión de abogado, nunca actuó como chicanero ni obstaculizador de procesos, y aseguró que no tiene vinculación política ni económica con esas personas. Indicó que su profesión de defensor no iba a representar obstáculo alguno para dicho control, ni falta de imparcialidad. Solo se abstiene a la defensa técnica en su rol como abogado.

Sobre el funcionamiento del TSJE: estaría a favor de poner a disposición de la ciudadanía microdatos y metadatos del TREP: Bogarín dijo que es una herramienta muy válida y contribuye a la credibilidad el resultado adelantado en las elecciones y que luego eso sea corroborado con el escrutinio final.

Estaría a favor de exponer los actas de escrutinios originales a favor de la ciudadanía. Dijo estar a favor que todos los datos sean expuestos a la ciudadanía, porque contribuye a la credibilidad, a la transparencia.

Apoya la iniciativa de inscripción de paraguayos en el extranjero. El referéndum del 2011 es un subregistro y hay que trabajar para empadronar a esos ciudadanos, debe ser garantizado, indicó.

Considera que es impugnable incluir a otros afiliados en los partidos. Quiero reservarme esa respuesta porque en caso de ser miembro del TSJE tendría que apartarme por emitir una preopinión, como causal de recusación o excusación.

Preguntas de los consejeros

El consejero Jorge Bogarín Alfonso preguntó por qué un penalista ahora quiere incursionar en el fuero electoral. Bogarín González dijo que su pasión es lo penal, pero venía haciendo un seguimiento a lo electoral, pero puede hacer un aporte para este país. Estoy en condiciones de invertir el mismo nivel de pasión, de esfuerzo, para impartir justicia, por eso me presenté, aseguró.

Sobre el control del financiamiento político, dijo que vio que las campañas políticas se utilizan para lavar activos que provienen del narcotráfico y crimen organizado, en ese sentido la Justicia Electoral tiene una dependencia de control y en ese caso se debe fortalecer, así también Seprelad y la SET, deben trabajar para un control férreo, incluso incluir a la SENAD, y unificar las legislaciones que están dispersas.

El consejero César Ruffinelli le consultó sobre las propuestas para humanizar la Justicia Electoral. A lo que el postulante respondió que se debe buscar y separar el talento humano, administrativo y jurisdiccional, humanizar es darle un espíritu a las leyes, o sino es letra muerta. Unificar las leyes dispersas. El respeto al funcionario del TSJE, hacer un análisis para diseñar la carrera administrativa y la jurisdiccional.

El consejero Oscar Paciello le preguntó sobre las multas que se podrían aplicar a los no votantes. Bogarín dijo que en el caso de ciudadanos que no van a votar está prevista la aplicación de sanción, pero no está reglamentada, hay que trabajar sobre eso, como asimismo no está previsto el órgano competente para aplicar estas multas.

El diputado consejero Roberto González insistió sobre la aplicación de multas. Bogarín aseguró que las multas no son la única vía para aumentar la participación en las elecciones, porque esto es un método represivo, disuasivo. Hay que trabajar en la educación e incentivación en la participación, indicó.

Emilio C amacho

En la audiencia pública, asimismo, expuso el exsenador Emilio Camacho Paredes, quien dijo que la prioridad debe ser controlar, fiscalizar y garantizar la voluntad popular que las elecciones se hagan con todas las garantías de igualdad, transparencia y efectiva fiscalización del TSJE. En democracia, la legitimidad se gana a pulso, no solo con la ley, se debe trabajar con todos los organismos, las ONG.

Sobre la austeridad indicó que debe ser un principio que debe imperar, un vehículo, un ministro, debe ser una militancia diaria en la Justicia Electoral. Garantizar elecciones libres justas, en internas y generales, debe ser otro objetivo.

Debe haber una Superintendencia, los 3 ministros del TSJE deben estar en todas las jurisdicciones del país, deben salir de sus despachos. La superintendencia la deben ejercer los juzgados electorales, no administrativos.

Camacho también dijo que en caso de ser miembro del TSJE va a combatir la corrupción interna, porque no debe existir dudas de que estamos al servicio de la ciudadanía, y la soberanía popular se debe expresar con todas las garantías. Vamos a acompañar a los partidos políticos, refirió.

Camacho también afirmó que se necesita de un Código Electoral breve, de unos 50 artículos. No es posible que candidaturas de Alto Paraguay tengan que inscribirse en la capital, ¿cuánto cuesta litigar en la capital?, se preguntó. También pretende descentralizar las funciones del TSJE. Dar mayor competencia a los tribunales electorales para inscribir las candidaturas en su lugar de origen.

El control financiero de los partidos políticos. Sobre este punto Camacho dijo que tenemos 4 leyes, el Código Electoral y tres leyes modificatorias y que equivocarse en muy fácil por eso. Hay que hacer una sola ley y un solo órgano de control. El combate al lavado de dinero se debe hacer con una sola ley, no modificar como ocurre actualmente, indicó.

Pregunta del auditorio: ¿Está a favor de desprecarizar labores de funcionarios del TSJE? Camacho respondió que todo lo referente a cuestiones en las que se gasta dinero, debe ser analizado con dialogo con la administración central. Agregó que es respetuoso de los derechos adquiridos y que hay que consolidar la función pública. Racionalizar no es despedir gente, es reconocer los derechos, indicó.

El senador Roberto González le consultó sobre el Art. 189 de la Constitución Nacional sobre los senadores vitalicios de la Nación. Camacho respondió que la senaduría vitalicia se creó para reconocer, justamente al expresidente Rodríguez, y por jurisprudencia de la Corte Suprema y Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe interpretarse restrictivamente, un expresidente que terminó su mandato puede ser candidato a senador, no existe ley que lo prohíba. No puede convertirse un reconocimiento en una pena, indicó.

El senador Pedro Santa Cruz le consultó sobre el aporte y subsidios políticos. Camacho dijo que sin subsidio del Estado no hay democracia, o sino solo habrá candidaturas de quienes tienen plata en su bolsillo, debe mantenerse, obviamente, con el riguroso control, pero defiendo el subsidio, aseguró.

El consejero Oscar Paciello le consultó sobre la regresión de participación en elecciones. Camacho dijo que los funcionarios del TSJE deben salir a las calles para trabajar sobre este tema, no se puede aumentar la participación penalizando con multas. Asumir la responsabilidad, hay presupuesto, los partidos tienen dependencias que trabajan sobre este tema.

Camacho también dijo que un Código Procesal Electoral y leyes de control financiero pueden unificarse en un cuerpo normativo, o bien pueden hacerse en dos diferentes. El Código Electoral es muy fácil de resolver, se integra con el Código Civil que está muy bien especificado y así se evita padecimientos de litigios, con unos 40 a 50 artículos.

Camacho respondió al consejero Jorge Bogarín Alfonso, sobre la prioridad de garantizar las elecciones previstas con los resultados que deben ser. Voy a trabajar con todos los sectores políticos, con ONG, indicó.

Puntuaciones que recibieron los postulantes

Expositor Carlos María Aquino López

Oscar Paciello: 20

Jorge Bogarín A.: 20

Roberto González: 20

Mónica Seifart: 20

Eugenio Jiménez: 19

Pedro Santa Cruz: 20

César Ruffinelli: 20

José Torres K.: 20

Total: 19,875 puntos

Expositor Pedro Ricardo Arias

Oscar Paciello: 19

Jorge Bogarín A.: 20

Roberto González: 20

Mónica Seifart: 20

Eugenio Jiménez: 20

Pedro Santa Cruz: 20

César Ruffinelli: 20

José Torres K.: 20

Total: 19,875 puntos

Expositor Jorge Bogarín González

Oscar Paciello: 20

Jorge Bogarín A.: 20

Roberto González: 20

Mónica Seifart: 20

Eugenio Jiménez R.: 19

Pedro Santa Cruz: 20

César Ruffinelli: 20

José Torres K.: 20

Total: 19,875 puntos

Expositor Emilio Camacho Paredes

Oscar Paciello: 20

Jorge Bogarín A.: 20

Roberto González: 20

Mónica Seifart: 20

Eugenio Jiménez: 20

Pedro Santa Cruz: 20

César Ruffinelli: 20

José Torres K.: 20

Total: 20 puntos

Audiencia pública para el jueves

Este jueves expondrán los postulantes Myrian Cristaldo, Bartolomé Domínguez, Ramón Ignacio Ferreira y María Verónica Franco Gennaro. Son 18 los candidatos para conformar las dos ternas que expondrán en las audiencias públicas que se realizan en el salón auditorio del local del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), a partir de las 8.30.

El postulante Luis Centurión renunció al concurso al verse imposibilitado de obtener los 70 puntos como mínimo requerido para ser ternable. Realizó solamente 28,7 puntos y solo quedan 40 puntos en disputa.