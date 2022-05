Sedeco reconoce que archiva expedientes sin resolver denuncias contra empresas

Marcelo Estigarribia, titular de Defensa al Consumidor (Sedeco), reconoció que cada mes archivan cientos de expedientes sin resolver la cuestión denunciada por los usuarios que sintieron que se vulneraron sus derechos como consumidores. Requerido sobre esta falta de respuesta, precisó que son ellos los que deben demostrar el interés en el avance de su expediente, ya que no cuenta con suficientes funcionarios para atender todos los requerimientos.

“Los afectados pueden volver a denunciar el caso, antes de que se cumplan los dos años de la adquisición del producto o servicio reclamado”, afirmó. Añadió que realizó diversos cambios de sus encargados de la oficina jurídica ante la sospecha de que los expedientes eran archivados intencionalmente.

En cuanto a los plazos jurídicos precisó que la normativa establece que en dos años deben resolverse los casos, y que el denunciante debe demostrar interés en que se resuelva antes de que se cumpla este período, ya sea mediante un contacto telefónico, escrito o acudiendo a la oficina.

Las declaraciones las dio luego de ser requerido referente a un reclamo planteado en ABC. Se trata del realizado por Rodrigo Zapata, quien cuestionó que su expediente fue archivado sin resolver la cuestión de fondo, y a pesar de que cumplió los requisitos planteados por Sedeco.

Zapata relató que en marzo de 2020 adquirió una impresora de la empresa Compu Market, máquina que poco después de instalada ya no funcionó. Indicó que debido a la cuarentena total demoró en lograr entregar el artefacto para hacer uso de la garantía y que el técnico reportó que el desperfecto se debió a causa de la Ande y así no le cubre. Seguidamente realizó las gestiones ante la empresa estatal y la misma resolvió que no se había registrado un fenómeno climático que pudiera ocasionar la quema de artefactos eléctricos.

Ante esta contradicción, Zapata denunció el caso ante Sedeco, acudió en dos ocasiones a las audiencias tripartitas, que fueron el 6 de abril y 30 de julio, ambas de 2021, y a las que a ninguna acudió un representante de la firma involucrada. Sin embargo a fines de marzo último se le informó que el caso fue archivado. “Hice todas las gestiones que me pidieron y finalmente no hay una atención o sanción de mi denuncia. Estamos totalmente desprotegidos”, dijo.

Referente a este caso puntual, el ministro Estigarribia afirmó que el denunciante debió acercarse a requerir respuesta de su expediente dentro del plazo. Ahora ya se encuentra archivado. Añadió que son varias las denuncias que se recibieron de esta empresa, algunas fueron resueltas y otras no.

Se intentó conocer la versión de la compañía mediante un contacto telefónico, en donde se proporcionó un mail de la encargada Reina Mattesi, quien no respondió.