Otros tres candidatos para las ternas del TSJE expusieron en las audiencias públicas

En la mañana de este jueves expusieron en las audiencias públicas los jueces Myrian Cristaldo y Bartolomé Domínguez Paredes, así como la funcionaria de la Justicia Electoral María Verónica Franco Gennaro. Ambas mujeres llevaron el puntaje máximo de 20, en tanto que el magistrado fue calificado con 18,25 puntos. El miércoles expusieron en las audiencias los postulantes Carlos María Aquino (19,87 puntos), Pedro Arias (19,87 puntos), Jorge Enrique Bogarín González (19,87 puntos) y Emilio Camacho Paredes (20 puntos)

El concurso de ternas convocado por el Consejo de la Magistratura, convocado por el Edicto N° 2/2022 que reemplazará a los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka, quienes dejan la magistratura por cumplir 75 años de edad.

Myriam Cristaldo (64), jueza electoral con antigüedad de 27 años

Expuso en la audiencia pública que tienen un padrón fiable, que la Justicia Electoral avanzó gracias a la tecnología, y que no hay otro organismo del Estado que haga este trabajo electoral muy especializado. Indicó que es muy importante la capacitación de funcionarios, que debe estar en primer lugar. Agregó que tuvieron elecciones que nunca fueron cuestionadas, incluso las elecciones para representantes del Consejo de la Magistratura no fueron cuestionadas.

Sin embargo, hay otros cuestionamientos, y para subsanarlos se necesita de una reforma electoral porque la ley actual es de hace 27 años. La Justicia Electoral tiene una comisión técnica especializada para realizar las reformas, pero como no cuentan con iniciativa para modificar la ley, dependen de otras instituciones. La actuación electoral pone y saca gobernadores, y por ello se necesita de una legislación actualizada y precisa.

Preguntas del auditorio

La gran mayoría de los postulantes al TSJE, son titulares de magistraturas o de otros cargos, ¿la especialidad electoral es relevante para acceder a cargos de la Justicia Electoral?.

Cristaldo respondió que cree que es lo más lógico, se debería tener en cuenta, aunque se sabe que es un cargo eminentemente político, que en vano se va a decir otra cosa. Pero es un órgano especializado, lo que se hace en la Justicia Electoral no se hace en ningún otro órgano del Estado, y justamente sus ministros son designados por el órgano más político, que es el Senado.

¿Qué significa para Ud. la Justicia Electoral?

Respondió: Es algo que me apasiona, es una especialidad que tomé de dos grandes maestros que me llevaron de la mano, como fue Juan G. Granada y otro jurista que no quiero nombrar para no crear suspicacias.

Desde su posición de mujer, ¿cómo piensa seguir el legado de Wapenka, en la política y en relación al género?

Respondió: Mi compromiso es seguir con el trabajo de la Dra. Wapenka, potenciar ese trabajo que nunca antes que ella se había hecho.

Consejero Pedro Santa Cruz: ¿Puede identificar cuáles son los mayores problemas de la Justicia Electoral y las medidas correctivas?.

Esta justicia electoral ha cumplido con su objetivo, no estamos ajenos de los problemas, pero hay que mejorar muchas cosas, pero mientras hay que ‘mojar la camiseta’.

Jorge Bogarín Alfonso: ¿Tiene redactado algo para mejorar la Justicia Electoral?.

Necesito un marco legal para empezar a trabajar. El TSJE cumplió su rol, pero los organismos, tribunales deben llegar más a la ciudadanía, entonces uno de los proyectos es que bajemos de la democracia formal, a la ciudadanía, a la participación, saliendo, potenciar el trabajo con la sociedad intermedia, más asistencia por año, como servicios electorales, llegar a los colegios, por ejemplo, analizar el voto de las personas privadas de libertad (no condenados), potenciar la participación de electores del exterior del país.

Eugenio Jiménez Rolón: ¿Qué es lo primero que haría al llegar al cargo?.

En primer lugar, es un cargo con un tinte muy político, pero hay que tener reuniones, el compromiso es de trabajar, informar al ministro nuevo que venga de cómo se trabaja en el TSJE, porque este es un órgano colegiado que debe ser de convivencia pacífica.

¿Cuál es la situación actual sobre el control del financiamiento político?.

Ese tema es algo que no se si en algún momento va a tener solución, hecha la ley, hecha la trampa. Sobre ese tema ya hablamos muchos años atrás, y lo seguimos haciendo, tiene un abordaje especial e intrincado porque afecta a muchos sectores. Todo depende de la ley, la ley de financiamiento tiene muchos “parches”, y no es algo propio de la Justicia Electoral para su persecución, debe tener otras concatenaciones, no somos policías, no tenemos ese poder, tenemos una competencia legal sin poder hacer algo efectivo, es una unidad de contabilidad la que tenemos, tenemos muchas limitaciones porque no somos policías ni fiscalizadores.

César Ruffinelli: ¿Cuál es su propuesta para mejorar jurisdiccionalmente la Justicia Electoral y mecanismo para transparentar proceso democrático?.

Nuestra ley está obsoleta, me gustaría que se cree una comisión técnica multidisciplinaria con Diputados, Senadores y representantes de partidos políticos con representación parlamentaria, para iniciar el debate acerca de los problemas que tenemos. Hay organismos o auxiliares de justicia que ya no tienen necesidad hoy en día. No tenemos una ley de partidos políticos, a pesar de ser una persona jurídica de derecho público, hay mucha discrecionalidad en el Código Procesal Electoral.

Oscar Paciello: Hay una Fiscalía Electoral, ¿es necesaria otra Fiscalía especializada para el control del financiamiento político?.

Creo que si. Hay una unidad especializada para todos los ámbitos, sería de mucha ayuda que haya uno en lo electoral, sería un aporte muy importante.

¿Qué hacer para potenciar participación ciudadana en las elecciones?.

Tenemos que salir de nuestra misión legal, llegar más a la ciudadanía. Trabajamos con un instituto nuevo que va a funcionar. Un presupuesto para educación ciudadana, el presupuesto solo va destinado a las elecciones, pero no va más allá, a la ciudadanía.

Bartolomé Domínguez Paredes (60 años)

Fue el segundo en exponer este jueves. Fue juez electoral, exjuez de sentencia, actual miembro del Tribunal de Apelación de Amambay desde el 2006.

El postulante dijo que al inicio de sus funciones, en la Justicia Electoral había desconfianza de parte de los dirigentes políticos, de los electores, pero a partir del año ‘98 este fuero empezó a tomar trascendencia, la gente empezó a confiar en su gestión, ni siquiera hay antecedentes de jueces electorales removidos por mal desempeño.

Agregó que está de acuerdo en hacer una revisión de los juzgados y tribunales electorales, porque se exigen que esté compuesta con miembros de los diferentes partidos. Los juzgados penales están saturados en el Amambay, por eso dijo estar de acuerdo que los jueces electorales integren los tribunales penales para descomprimir el sistema, por lo menos en algo van a ayudar.

Los jueces electorales van a tener más trabajo, al igual que los funcionarios que tendrían que tener también un aumento en sus remuneraciones.

Lo que le pasó al fiscal Pecci es algo a lo que estamos expuestos los jueces todos los días, no sabemos cómo vamos a amanecer mañana, pero por suerte hasta ahora no pasó a mayores con los jueces.

Propone, descentralizar la transmisión preliminar de datos de las internas. En todas las cabeceras departamentales están los tribunales, y en las internas se puede hacer un plan piloto para que ya se tengan los resultados de las gobernaciones, por ejemplo, y las votaciones para diputados, senadores, puede esperar.

La justicia electoral no puede ser un obstáculo para que los políticos, en el caso específico de los expresidentes de la República, no puedan seguir su carrera y sean candidatos y designados senadores de la Nación. No hay impedimento legal para ello toda vez que renuncie a su senaduría vitalicia.

Sobre el control del financiamiento político, ya debe auditarse desde el comienzo, con los tribunales independientes de los partidos, porque allí se debe impedir la presentación del candidato toda vez que no pueda justificar el dinero que va a utilizar para su campaña, y no esperar que llegue al TSJE a la Corte Suprema.

Preguntas del auditorio. No hubo

Eugenio Jiménez Rolón. ¿cree que en este momento estamos en condiciones de implementar la descentralización de transmisión de resultados de elecciones de gobernador?.

Hay capacidad para implementar el plan piloto para gobernador y ver cómo resulta. En el interior del país, las radios, especialmente, empiezan a ‘cantar’ los resultados de las mesas electorales, y ese es el inicio de la violencia, y con la transmisión inmediata de resultados esa violencia se va a terminar.

Mónica Seifart: ¿Cuáles serían los tres principales ejes en caso de ser ministro del TSJE?.

El postulante respondió que debe haber un diálogo sincero con jueces y funcionarios para saber en qué se puede mejorar. Que se mantenga el prestigio que tiene el TSJE, porque los funcionarios son los que verdaderamente organizan las elecciones, los jueces son guías nomas. En este sentido, hay que felicitar a los miembros y funcionarios de la Justicia Electoral.

Respeto e igualdad a los partidos políticos, no debe haber diferencias entre los partidos o movimientos aunque sean ‘más chicos’. La justicia electoral debe estar al servicio de todos, que sientan que se está velando la voluntad del pueblo.

Oscar Paciello: Sobre la financiación política, indicó que el la oficialización y control del dinero de candidatos debe hacerse dentro de los partidos o movimientos políticos?.

La oficialización de candidaturas debe hacerse en los tribunales independientes, si no pasa ese filtro, entonces se debe negar esa candidatura, desde allí debe empezar la depuración. La financiación no se puede controlar, el uso de recursos en el día de elecciones se hace a la vista de los fiscales y policías que sin embargo no actúan, porque no hay coraje.

María Verónica Franco Gennaro (36)

Fue funcionaria del Poder Judicial, de la Dirección General de Contrataciones Públicas y actualmente en el TSJE.

La candidata empezó diciendo que el Tribunal Superior de Justicia Electoral es una de las pocas instituciones que goza de aceptación, y confianza de la ciudadanía, como de los sectores políticos. Eso debe ser un instrumento para potenciar a la Justicia Electoral. Las actualizaciones legislativas le dan un rol más protagónico, a los efectos de cumplir su misión. Se puede decir que la Justicia Electoral ha estado a la altura de las exigencias, pero se espera un mayor dinamismo ya que en ella está cimentada nuestra democracia, a través de las elecciones.

Hoy se necesita un nuevo rostro, más humano, con mayor cercanía ciudadana.

Propuestas

Propone la consolidación firme del sistema democrático a través de la transparencia, la rendición de cuentas y la máxima publicidad de gestión, para legitimar las actuaciones de las autoridades electorales.

Se debe garantizar la activa participación de los electores habilitados.

La implementación de la tecnología, como la transmisión en vivo de sesiones, los resoluciones deben estar digitalizadas y de libre acceso.

Es necesaria una mayor supervisión y control de procesos electorales, revisar la normativa electoral para actualizarla. Hay recursos y estructura suficiente para lograr los cambios.

Cultura cívica y participación. Se han realizado esfuerzos para realizar mayor participación en estos años. Un ejemplo, la asociación de mujeres libres, el apoyo a los jóvenes, pero claramente es un sector que no participa activamente, solo se refleja en el 30% del padrón electoral.

La Justicia Electoral debe realizar trabajos y enlaces con el Poder Legislativo para adecuarla a las necesidades y cambios constantes actuales.

Preguntas del auditorio

¿Podría explicar como estuvo en dos instituciones, Cámara de Senadores (asesora ) y Contrataciones Públicas?

Dijo que desde el 2008 fue funcionaria judicial, comisionada a Senadores, y luego se habilitó un concurso en Contrataciones Públicas para juez instructor, fue una pasantía en el Congreso, y cuando ganó el concurso fue a Contrataciones Públicas para luego volver a su lugar de origen, el Poder Judicial.

¿Dentro de la competencia electoral. Se pueden anular de oficio las asambleas?

No está estipulado una actuación de oficio, siempre se está a la expectativa de que recurran las partes, la Justicia Electoral solo actúa como consecuencia de una denuncia de irregularidad.

¿El principio de congruencia está vigente en la justicia electoral?.

Siempre. Dentro del fuero electoral no es la excepción, y debe ser considerado.

César Ruffinelli: ¿Qué cambios legislativos podrían hacerse?.

Uno de los principales cambios del Código Electoral, es la de hacer una mejor redistribución de funciones, de los órganos que componen la justicia electoral. Se excluye del padrón a personas procesadas sin sentencia condenatoria, propongo en mi tesis que esas personas tengan derecho al voto las personas privadas de libertad o procesadas.

Jorge Bogarín Alfonso: Es la postulante más joven, se le puede reclamar su falta de experiencia o edad.

La Constitución Nacional nos habilita a participar de esos procesos a partir de los 35 años de edad, y mi hoja de vida me llevó a la formación constante. Mi edad no fue obstáculo para conseguir mis objetivos, a pesar de que a los jóvenes nos cierran las puertas. Estos concursos son una ventana muy importante para mostrarnos, para demostrar nuestra capacidad, valentía, compromiso y coraje para ser miembro del TSJE.

Pedro Santa Cruz: Sobre la transmisión en vivo las sesiones del TSJE.

Estoy sumamente de acuerdo y es mi principal propuesta, y es parte de uno de mis tres ejes principales, porque guarda relación con la transparencia y es eje del sistema democrático. La ley de acceso a la información y transparencia debe ser una norma más conocida por la ciudadanía.

Roberto González: ¿Se induce al voto (como delito) desde el momento que se le tome del brazo al elector una vez que ingrese al local, pero no se induce al voto a través de medios de comunicación y propaganda, o cuando se le acerca en vehículo al local de votación?.

La inducción al voto está legislado en el Código Electoral, y apegada al principio de legalidad, si esos casos no están contemplados no pueden transgredir la norma. Y si ese artículo está desfasado en el Código Electoral debe ser actualizado, pero aplicar con respeto al capítulo que habla de publicidad de los partidos políticos, es otro aspecto.

Pedro Santa Cruz: ¿La inscripción automática de jóvenes puede incidir en la baja participación?

La ley de inscripción automática puede constituir una suerte de obstáculo, por ejemplo que de un departamento a otro una persona que se inscribió en un lugar, pero quiera votar en otro, ya no quiera hacer su traslado, hacer el trámite de cambio de su domicilio. Por eso su traslado debe ser con la menor cantidad posible de impedimentos.

Oscar Paciello: ¿Propondría al MEC la materia educación cívica en los colegios?.

Por supuesto que sí. Se estaba haciendo y se está haciendo este trabajo desde el nivel inicial que debe ser ampliado y seguido por la Justicia Electoral para fomentar esta actividad. Las bases están para seguir adelante, pero necesita mayor apoyo a través de talleres, capacitaciones, conversatorios para que el joven pueda ser instruido en esta materia, debe crecer con esa cultura cívica para fomentar las ganas de participar de las elecciones.

Sobre el control de financiamiento político.

Contamos con leyes dispersas sobre este control. Hay que unificar las leyes, debe haber un trabajo institucional de los órganos relacionados con este control. La ley se olvidó de la incorporación de la Fiscalía Electoral que debe formar parte de la estructura del TSJE. La Fiscalía Electoral tiene la atribución de intervenir y fiscalizar el patrimonio de los postulantes a las elecciones.

Calificaciones individuales de los consejeros

Postulante Myriam Cristaldo

Eugenio Jiménez Rolón: 20

Mónica Seifart: 20

Pedro Santa Cruz: 20

Roberto González: 20

Jorge Bogarín Alfonso: 20

Oscar Paciello: 20

José Torres Kirmser: 20

César Ruffinelli: 20

Total: 20 puntos (de promedio)

Postulante Bartolomé Domínguez Paredes

Eugenio Jiménez Rolón: 20

Mónica Seifart: 18

Pedro Santa Cruz: 18

Roberto González: 18

Jorge Bogarín Alfonso: 18

Oscar Paciello: 18

José Torres Kirmser: 18

César Ruffinelli: 18

Total: 18,25

Postulante María Verónica Franco Gennaro

Eugenio Jiménez Rolón: 20

Mónica Seifart: 20

Pedro Santa Cruz: 20

Roberto González: 20

Jorge Bogarín Alfonso: 20

Oscar Paciello: 20

José Torres Kirmser: 20

César Ruffinelli: 20

Total: 20

Expondrán este viernes

El Consejo de la Magistratura convocó para las audiencias públicas de este viernes 13 de mayo a los postulantes Mirtha Fretes Flecha, Nuria Isnardi Martínez, Gustavo López Benítez y Arnaldo López Echague. Deberán presentarse en el local del TSJE, a las 8:30.