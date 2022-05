Estado destinó US$ 98 millones a subsidios para trabajadores

Al abordar el programa de compensación económica realizada a través del IPS, el informe explica que la ley de emergencia sanitaria, en su artículo 46, estableció un aporte del Estado a la referida entidad por un monto de G. 638.200 millones (US$ 100 millones).

Señala que estos fondos fueron ejecutados en un 98,5% entre los años 2020 y 2021, que representa G. 628.560 (US$ 98 millones) en los gastos vinculados con el subsidio de reposo por enfermedad y para otorgar una compensación económica a los trabajadores cotizantes activos.

Los pagos fueron realizados debido a la emergencia sanitaria por covid-19, cuando se estableció el cese total de las actividades de los sectores económicos afectados, o la suspensión temporal de los contratos laborales.

Cantidad de beneficiados

El informe indica que el total de asegurados beneficiados entre 2020 y 2021 por suspensión del contrato laboral, por aislamiento, por vulnerabilidad y por reposo asciende a 216.004 personas de 26.451 empresas.

En este cuarto volumen, edición marzo de 2022, la cartera económica detalla las medidas que fueron adoptadas durante la pandemia y su impacto dentro del sistema sanitario y económico.

Para hacer frente al covid-19 por la vía del fortalecimiento del sistema de salud y los programas para mitigar su impacto en la economía, el gobierno dispuso de US$ 1.990 millones autorizado por la Ley de Emergencia, de esto US$ 1.600 millones corresponden a los nuevos créditos aprobados por esta normativa y US$ 390 millones provienen de deudas aprobadas con anterioridad.