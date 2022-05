Fondo de emergencia se ejecutó en un 97%

El referido informe, que puede verse en el siguiente enlace: https://bit.ly/3L0GNZD, señala en su introducción que la dinámica de crecimiento de los países muestra importantes asimetrías entre países desarrollados y emergentes, debido a que estuvo fuertemente influenciada por la capacidad de respuesta de las economías para abordar y responder con medidas los efectos de la pandemia.

Agrega que este cuarto volumen del informe “Paraguay ante la Pandemia” se desarrolla desde un punto de vista más global y externo, mostrando los principales resultados que hubo en el mundo y en la región, como resultado de las políticas de restricciones que asumieron los países debido a la Pandemia causada por el covid-19 y saber si los objetivos trazados de los diferentes programas en Paraguay tuvieron un impacto positivo o negativo respecto a lo planificado.

Añade que, inicialmente, se analizan datos de crecimiento económico que tuvieron las economías avanzadas y aquellas en desarrollo y sus proyecciones al 2023 y más, que fueron realizadas por organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como las perspectivas de crecimiento de las diferentes regiones, entre ellas América Latina y el Caribe.

“Dentro de la región de América Latina se describe el comportamiento de los países miembros del Mercosur, entre ellos el Paraguay, del cual se destaca porque tiene la mayor perspectiva de crecimiento para el 2022 (3,7 %), en gran medida debido al manejo que se tuvo durante la crisis”, agrega.

Indica además, en cuanto a las medidas adoptadas por nuestro país y su impacto dentro del sistema sanitario y económico, que el Paraguay aplicó una serie de medidas con el fin de contrarrestar los efectos devastadores de esta crisis mundial y que han sido ajustadas en el 2021 bajo un enfoque de contención que apunta a la recuperación económica.

Destaca que, a priori, estas medidas contribuyeron a revertir la contracción experimentada en el 2020, que fue de 0,8% según el último informe del Banco Central del Paraguay, superando incluso la meta prevista en 0,5%. Añade que, a diciembre del 2021, se logró alcanzar un crecimiento del 5% en forma preliminar, lo cual sitúa a Paraguay en el segundo lugar de mayor crecimiento dentro del Mercosur.

Fondos de emergencia

“Este informe despliega las acciones y resultados vinculados con dos normativas principales adoptadas durante la Pandemia; la Ley N° 6.524/20, de Emergencia Sanitaria y la Ley N° 6.809/21, de Consolidación Económica y Contención Social, que ayudaron a determinar el abordaje económico y social del Paraguay en un contexto de crisis sin precedentes, buscando mitigar y contener su impacto”, menciona.

Explica que, al respecto, se brinda el análisis sobre el destino de los recursos desde las entidades encargadas, haciendo un resumen general de la evolución del Fondo de Emergencia, atribuido principalmente a la distribución de los US$ 1.990 millones, y los recursos contemplados en la nueva disposición del año 2021 por valor de US$ 282 millones, cuyo saldo se encuentra a la fecha en proceso de ejecución, para el consiguiente cierre del Fondo.

En el capítulo de administración y distribución del Fondo de Emergencia expresa que del paquete fiscal compuesto por US$ 1.990 millones, autorizado por la Ley de Emergencia, US$ 1.600 millones corresponden a los nuevos créditos aprobados por esta normativa, y US$ 390 millones provienen de deudas aprobadas con anterioridad y dirigidas a contener con mayor fuerza los efectos de la pandemia, que al cierre del año 2021 alcanzó un nivel de ejecución del 99% y 95 %, respectivamente.

En ese sentido, agrega que sumando ambos mecanismos de financiamiento, la ejecución promedio del Fondo de emergencia alcanzó un nivel de 97% y, añade que, si bien es cierto que no han sido asignados en su totalidad hasta el 2021, quedando un remanente de aproximadamente US$ 4 millones, más los saldos no ejecutados correspondientes a US$ 13 millones, el total de recursos no utilizados del Fondo de emergencia asciende a US$ 17 millones, “suma que se encuentra en estudio para su reasignación de acuerdo a las necesidades y decisiones correspondientes”.

Llamosas destaca esfuerzo

El informe de Hacienda menciona que en el prólogo el ministro Óscar Llamosas sostiene que en los últimos años Paraguay experimentó situaciones que tuvieron implicancias en el contexto social y económico, y, al igual que muchos países, el nuestro dio respuestas oportunas y contundentes, con políticas públicas para hacer frente a los choques y restricciones domésticas observadas durante la Pandemia.

Explica que en esta cuarta edición se examina desde un enfoque evolutivo el comportamiento de la economía, centrado en las iniciativas vinculadas con los recursos de la emergencia durante el año 2021, con las más recientes cifras disponibles sobre el impacto y la recuperación pos pandemia en Paraguay.

Además, destaca que desde el inicio, el Paraguay realizó importantes esfuerzos, en una primera instancia para mitigar su impacto y, posteriormente, para retornar a la senda del desarrollo, con el despliegue de estrategias traducidas en inversiones tanto sociales como económicas, mostrando un desempeño favorable en la región.

Llamosas, dice el material, explica que, aunque importantes desafíos para la recuperación económica aún persisten, el rol del sector público y privado fueron y siguen siendo vitales en la ruta del progreso que se presenta. “Nuestro país cuenta con el potencial para dar continuidad al crecimiento económico registrado en los últimos años, y que fue interrumpido por la sequía y la Pandemia. La clave de esta recuperación es enfocar los esfuerzos para potenciar la infraestructura productiva y social”, agrega.