Camioneros amenazan con otro posible paro nacional

CORONEL OVIEDO (Victor Barrera, corresponsal). Los líderes camioneros realizarán en la fecha una reunión virtual a distancia, por medio de plataformas de comunicación de internet, para definir en qué puntos de las rutas del país harán los nuevos cortes, según comentó su representante legal, Willian Goiris.

Los sindicalistas camioneros se reunieron el sábado último en un salón de una estación de servicios de esta ciudad, donde decidieron nuevamente realizar fuertes manifestaciones con cierre de rutas en varios puntos del país. En dicha ocasión, los transportistas de cargas aseguran que hoy en día el rubro es totalmente inviable y que el Gobierno nada hace para solucionar el problema de los altos costos del combustible.

Los camioneros tuvieron como tema del día, el aumento considerable del precio del combustible, la baja cotización de los fletes y la situación de sus colegas presos supuestamente por extorsionar al Gobierno.

En dicha oportunidad, los camioneros anunciaron que hoy lunes se volverían a reunir para definir en qué momento y lugares se volverá a realizar la medida de fuerza para exigir pago justo de los fletes.

Exigencias del sector

Los mismos exigen que el precio del flete sea entre G. 440 y G. 480 la tonelada por kilómetro recorrido. Los transportistas aseguran que en la actualidad les ofrecen montos que no llegan ni a G. 300 por tonelada. También exigen la liberación de sus colegas que hasta ahora siguen presos tras supuestamente solicitar al Poder Ejecutivo dinero para frenar los cierres de ruta. Tras la reunión que mantuvieron el sábado último en Coronel Oviedo, uno de los representantes de los camioneros, Óscar Peralta, manifestó que desde inicio de este año vienen negociando con la Dirección Nacional de Tránsito (Dinatran) el pago de un precio justo por el flete, pero hasta ahora nada hicieron para mejorar la situación. El mismo había dicho que hoy lunes estaba prevista una nueva reunión con los directivos de la Dinatran, pero los camioneros ya no participarían de la actividad. Comentó que ya están cansados de tantas promesas incumplidas y que no tienen más opción que volver a un paro general.