La deuda pública asciende a US$ 14.060 millones

El nivel de endeudamiento del país aumentó US$ 429,5 millones en los tres primeros meses con respecto al saldo registrado al final del año pasado, cuando el monto total ascendió a US$ 13.631,3 millones y representaba en aquel entonces 33,8% del PIB.

El saldo incluye los compromisos de instituciones componentes de la Administración Central y de las Entidades Descentralizadas, por préstamos obtenidos de organismos financieros internacionales, la colocación de bonos del Tesoro en el mercado internacional y local, así como por las inversiones ejecutadas en el marco de lo que dispone la Ley N° 5074/13, más conocida como “llave en mano”.

De los US$ 14.060,8 millones adeudados en total al mes de marzo, US$ 12.163,3 millones corresponden a la deuda externa, lo que representa el 28,8% del PIB; y US$ 1.897,5 millones corresponden a la deuda interna, que representa el 4,5% de PIB.

Bonos y préstamos

El informe de Hacienda señala que el 56,4% de la deuda total proviene de la emisión de bonos del Tesoro (incluye bono perpetuo emitido para cancelar la deuda interna con el BCP), que al primer trimestre del año asciende a US$ 7.925,2 millones.

En enero fueron colocados en el mercado internacional US$ 500,6 millones en bonos soberanos, de este monto US$ 199,6 millones corresponden a los fondos autorizados por ley de presupuesto y US$ 301 millones a lo autorizado por ley de administración de pasivos para el “bicicleteo” de las deudas (se canjearon por bonos con vencimientos en 2023 y 2026).

En el mercado local, por su parte, se colocó a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) G. 57.258 millones (US$ 8,1 millones al cambio presupuestado), quedando por subastar entre mayo a diciembre poco más de G. 995.865 millones (US$ 142,4 millones).

Además, el 40,3% de los compromisos obedece a la contratación de préstamos de organismos financieros internacionales y agencias de gobiernos, monto que asciende a unos US$ 5.667,5 millones.

La ley de presupuesto autoriza este año a un nuevo préstamo por US$ 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ya está contemplado dentro del 3% de déficit fiscal previsto para el cierre del ejercicio.

La Presidencia de la República, sin embargo, está actualmente gestionando a través de Hacienda más préstamos del BID y del Banco Mundial por US$ 400 millones, que irán incrementando el nivel de endeudamiento en la medida que se aprueben y ejecuten los proyectos.

Ley llave en mano

El informe igualmente menciona que el restante 3,3% de la deuda total es mediante ley “llave en mano”, que equivale a US$ 468 millones.

La referida ley 5074/13 permite que la empresa contratista financie la construcción de las obras desde el inicio hasta el final y que el Estado asuma posteriormente la deuda. Por citar algunas, la primera entregada fue la ruta San Cristóbal-Naranjal, en tanto está en ejecución la ruta Corredor Bioceánico.