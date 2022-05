Quinieleros denuncian que pierden su empleo si no recaudan G. 200.000 por día

Alicia Gutiérrez, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores Vendedores de Quiniela, Bingo, Juegos de Azar y Afines (Sintraquiba), informó a ABC que más de 20 quinieleros fueron desvinculados de la empresa Technologies Development Of Paraguay SA (TDP), del expresidente Juan Carlos Wasmosy, que tiene como directivo es su hijo Álvaro Wasmosy Carrasco, porque rindieron una recaudación diaria inferior a G. 200.000.

“Los compañeros estaban recibiendo amenazas de que tienen que recaudar, como mínimo, al día y si no se quedarían sin trabajo, y la empresa TDP está cumpliendo. Les despojan las máquinas que se utilizan para levantar las apuestas o simplemente les bloquean y así no pueden trabajar para tener su sustento”, denunció la vocera del sindicato. Lamentó que entre los afectados esté una pareja de ancianos y un señor que recientemente se operó del pulmón, para quien la quiniela era su única fuente de ingresos, porque no puede realizar esfuerzos debido a la delicada cirugía que tuvo.

Lea más: Quinieleros exigen aumento del porcentaje de comisión a concesionaria

Señaló que intentaron conversar con los directivos de la empresa, pero que no tuvieron respuestas. Hasta el momento, esta situación fue denunciada en cinco agencias de Central, Ciudad del Este y Villarrica, razón por la cual se proponen realizar una manifestación para llamar la atención de las autoridades y lograr su intervención.

Gutiérrez aladió que el juego perdió credibilidad, ya que los números ganadores son repetitivos y que por eso están perdiendo jugadores y la recaudación cae. Actualmente hay 3.500 quinieleros, hace 15 años eran 45.000 trabajadores del rubro. “Es la primera vez que nos exigen una recaudación mínima y que nos quedamos sin trabajo por eso”, recalcó.

ABC contactó con la gerente de TDP, Gloria Rodríguez, para conocer la versión de la empresa y prometió que un representante de la empresa daría el retorno, lo cual se sigue esperando. Tampoco sentó una postura al respecto la presidenta de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), cuya presidente interina es María Galván del Puerto.

Denunciaron irregularidades

Semanas atrás, representantes del sindicato lograron reunirse con Galván mediante la senadora Esperanza Martínez. En esa ocasión, los trabajadores denunciaron que son obligados a vender una nuevo juego de azar conocido como “raspadita”, y que en caso de que no lo vendan deben correr con los costos de los mismos con sus recursos. En esa ocasión, Galván dijo a ABC que investigarán al respecto, pero desde entonces no hubo novedades al respecto.

Lea más: Trabajadores de juegos de azar exigen a Mario Abdo Benítez que intervenga Conajzar

Cabe recordar que el directivo de la empresa explotadora de la quiniela se encuentra procesado por presentar una documento falso para que le adjudiquen el juego en el país. Según la Fiscalía, TDP SA se encontraba en deuda por tasas y presentó un certificado de cumplimiento tributario para “salvar” el requisito. Se trata de un negocio que mueve US$ 127 millones anuales.

Actualmente, Wasmosy, dos autoridades y exmiembros de Conajzar se encuentran procesados por este motivo, además de aparentes hechos de corrupción en el proceso de “legalización” de tragamonedas y en la reducción del canon correspondiente a concesionarias durante la pandemia.