Quinieleros exigen aumento del porcentaje de comisión a concesionaria

Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Vendedores de Quiniela, Bingo, Juegos de Azar y Afines (Sintraquiba) se manifestaron frente a la oficina de la concesionaria de la quiniela, Technologies Development Of Paraguay SA (TDP), del expresidente Juan Carlos Wasmosy, para que aumente de 20% a 30% el porcentaje de su comisión de la recaudación diaria. Lamentaron que anteriormente era de 25% y en pandemia se redujo, y que a pesar de que la economía se fortaleció, no se está regularizando.

Alicia Gutiérrez, vocera del sector, mencionó que la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), bajo la presidencia de José Antonio Ortiz Báez, nada hace para atender los inconvenientes que reportan, alegando un trato privado entre partes. “Se trata de un servicio público, el Estado debe ser el principal interesado en que las condiciones del juego funcionen perfectamente”, dijo.

Lea más: Quinieleros son obligados a mantenerse en la informalidad

TDP fue adjudicada en 2020, en medio de cuestionamientos por ser morosa del fisco. Además, en esa licitación, en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) no se establece el porcentaje mínimo de ganancia. Se trata de un negocio de US$ 127 millones anuales, y pero los trabajadores no tienen derechos laborales ni cuentan con seguro.

Los trabajadores lamentaron que están abandonados a su suerte y en caso de alguna desgracia, deben reponer la recaudación y el valor de la máquina de sus bolsillos. Fue la situación a la que fueron obligados dos trabajadores, una de ellas víctima de un asalto hace un mes, en Villa Elisa, y el otro, que sufrió un accidente de tránsito. “No tienen piedad”, coincidieron los quinieleros.

Añadieron que se desconoce el valor de las citadas máquinas, pero que la empresa les cobra más de G. 1.000.000, cuando podría ser tres veces menos.

Irregularidades con las máquinas de apuestas

Los quinieleros lamentaron que las máquinas para levantar las apuestas de quiniela no funcionan bien, reporta montos de apuestas no realizadas, situación que les obliga a cumplir con su dinero. En caso de introducir mal algún monto, o que se desee rectificar, simplemente es imposible. Existe la opción pero no lo habilita. Fue así que realizaron la demostración ante la prensa.

Agregaron que uno tendría que ir hasta la agencia para rectificar y antes del horario del cierre de apuestas, por una cuestión que podría ser solucionada en el momento y con el uso de la tecnología disponible.

Sin control paralelo

Otro quinielero, que pidió el anonimato, comentó que un cliente suyo realizó una apuesta temprano y ese día, le robaron su bolso y allí, perdió el comprobante de su número ganador. “Nos exige sí o sí mostrar el ticket, cuando con el software se puede comprobar la apuesta realizada desde mi máquina y la hora. Ni se verifica mi testimonio”, cuestionó.

De esta manera, se evidencia que no existe predisposición de parte de la empresa para cumplir con el premio que corresponde.

Lea más: Advierten que Dinajzar habilitaría más casinos de lo que el mercado soportaría

Critican proyecto de ley

Gutiérrez cuestionó que el proyecto de ley de regulación de juegos de azar propuesto por el presidente de Conajzar mantiene el monopolio de la quiniela. “La competencia es sana para los jugadores, quinieleros y el mercado en general”, dijo. Agregó que en esa propuesta desean que se incorpore mejores condiciones para los quinieleros del país, que serían 3.500 personas.

Lamentó que las condiciones actuales no favorecen el juego legal, sino que posibilita que se mantenga vigente la quiniela mau.

Lea más: Cuestionan que proyecto de ley de juegos de azar mantenga monopolio de la quiniela

Conajzar y TDP se esconden

Gloria Rodríguez, gerente de la empresa, sigue evitando responder estos cuestionamientos de los quinieleros. El equipo periodístico de ABC llegó hasta la recepción de esta oficina pero nadie lo recibió. De esta manera, nadie da respuesta a las irregularidades que son denunciadas por los trabajadores, la necesidad de brindar mejores condiciones y de seguro de los aparatos de la empresa, así como mayor transparencia en las apuestas y la recaudación.

Tampoco fue posible conversar con el presidente de Conajzar, José Ortiz.