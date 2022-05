Aumenta el 100 por ciento consultas pediátricas por enfermedades respiratorias en Luque

La doctora Marlene Caballero, jefa de la urgencia pediátrica del Hospital General de Luque, citó varias causas posibles del aumento de casos de enfermedades respiratorias, pero hizo énfasis especial en la falta de vacunación de los niños.

La profesional indicó que hasta semanas atrás, normalmente, en urgencias se registraba entre 70 y 100 consultas por día en 24 horas. Ahora, el repunte es de entre 150 y 300 consultas por día y los datos solo refieren al servicio señalado. En cuanto a consultorio ambulatorio, el nosocomio habilita diariamente entre 120 y 150 números por turno, es decir, a la mañana y a la tarde.

“Todo está lleno. Llegamos a atenciones diarias, aproximadamente entre 500 a 600 consultas por día en el área ambulatoria y urgencias y aun así no damos la respuesta necesaria. Nuestro mismo hospital queda pequeño para la demanda que tenemos. Los pacientes no solo son de Luque, también de Areguá que es nuestra mayor afluencia, de Villeta, de Limpio, San Lorenzo, Fernando de la Mora, incluso del interior como el Chaco, Curuguaty y San Pedro”, dijo la doctora Caballero.

No tienen terapia para niños

La galena agregó además que el 90% de los pacientes que acuden a la urgencia se deben a cuadros gripales y bronquiolitis. “Un porcentaje más pequeño ya viene con neumonía complicada, nosotros acá en el hospital no tenemos terapia intensiva pediátrica, entonces damos respuesta a las complejidades medianas que no requieren cuidados intensivos”, dijo.

Al ser consultada sobre la necesidad de terapia para algún paciente, la profesional expresó que recurren al servicio de SEME a través del cual canalizan la búsqueda de un lugar disponible en terapia intensiva en otros hospitales.

“En sala de internados tenemos 17 lugares, 16 están ocupadas con pacientes con cuadros respiratorios y en la época pandémica teníamos que aislar pacientes y ahora se nos dificulta”, expresó la jefa de área.

Padres no vacunan a sus hijos

La médica Marlene Caballero hizo especial énfasis a la falta de vacunación de los niños, incluso desde los primeros meses de vida.

“Se retrasó muchísimo la vacunación en los lactantes. Tenemos niños sin esquema de vacunación, algunos hicieron una dosis de vacuna y nada más. Tenemos muchas neumonías y neumococos, nos dejamos estar un poco. Tenemos pacientes que viven a dos o tres cuadras del hospital y no vienen a las consultas y tampoco iniciaron el esquema de vacunación”, expresó la galena.

Resaltó que la mayoría de los casos de enfermedades respiratorias leves y complejas, se presentan en niños menores de cinco años de edad, quienes no forman parte de la franja etaria para recibir la primera dosis de la vacuna contra el covid-19.

“Tenemos vacunas contra la influenza y no se ponen. Cuando vienen a las consultas, el médico le lleva al paciente para vacunarle porque consultan y luego ya se van, no pasan a vacunarse, hasta a eso llega la desidia. Durante la internación intentamos que se inicie su vacunación y luego continúen, el problema es que después ya no vienen”, manifestó.

Solicitan no exponerse al frío

La doctora Caballero sugiere a los padres no exponer a los niños al ambiente frío. Además, ante el primer síntoma propio a un cuadro de infección respiratorio, pide que el paciente sea aislado para no contagiar a los demás miembros de la familia.

“Si van a asistir al colegio incluso con un cuadro de rinitis, por lo menos, usen tapabocas, insistir en el lavado de manos. El pico ocurre ahora, porque creo que nos dejamos de cuidar, dejamos de usar tapabocas, de lavarnos las manos, entonces aparece la influenza”, expresó.

Además, apela a la flexibilización de las instituciones educativas para salvaguardar la salud preventiva de los más pequeños, permitiendo que los mismos asistan bien abrigados a las escuelas y también colegios.

“Me llama mucho la atención de que muchas de las consultas son solamente para llevar un certificado médico a la escuela. Y son cuadros leves que se mezclan con cuadros un poco más graves. Solo vienen porque la escuela le pedía un certificado médico. El informe (verbal o escrito) de los padres para los maestros cuando los niños están con un cuadro respiratorio, debe ser válido para no arriesgarse a complicaciones en un hospital. Eso ocurre mucho”, indicó Caballero.