Culminó etapa de audiencias públicas del concurso para integrar ternas para el TSJE

En la mañana de este martes expusieron los dos últimos candidatos del concurso para llenar las vacancias en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), por el cese de funciones de los ministros Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka, quienes abandonaron el alto tribunal al cumplir 75 años de edad, en abril y mayo, respectivamente.

El proceso de conformación de ternas fue convocado por el Edicto N° 2/2022, emanado por el Consejo de la Magistratura (CM).

Este martes se presentaron a las audiencias públicas los postulantes Laura Alejandra Villalba Benítez y Ramón Ferreira Arias, y a pesar de que ambos llevaron la totalidad de puntos de esta etapa (20 puntos), sin embargo, ya no tendrían posibilidades de integrar las ternas al no poder obtener los 70 puntos como mínimo que requiere el reglamento del Consejo de la Magistratura. No obstante, ambos recurrieron a revisiones de sus puntajes de exámenes de conocimientos generales y específicos que serán analizados este miércoles, a las 10:30.

La primera en exponer en las audiencias públicas fue la abogada Laura Alejandra Villalba Benítez, de 49 años de edad, quien fue funcionaria de la Justicia Electoral.

La postulante empezó diciendo que el Tribunal Superior de Justicia Electoral goza de plena confianza de la ciudadanía, y le consta que su desempeño es ejemplo en el exterior. Además, la institución es conocida por su capacidad de generar consensos y su pluralismo, y sostuvo que la TREP (transmisión de resultados electorales preliminares) que implementó el TSJE, es un sistema pionero en la región.

Villalba Benítez dijo que el TSJE debe seguir garantizando la limpieza y transparencia de las elecciones en el país, para que los candidatos compitan en igualdad de condiciones.

La postulante también centró los ejes de su ponencia en la educación cívica escolar, la participación de mujeres, de los pueblos indígenas y de las personas con capacidades diferentes; también propuso seguir trabajando por una legislación que proteja a las candidatas contra la violencia en razón del género.

Sostuvo que el Instituto Técnico Superior de Formación Política Electoral (IPEL) debe seguir apoyando los proyectos para los jóvenes, pasantías estudiantiles. Se debe seguir trabajando en la cedulación de indígenas para que participen de las elecciones. El ‘voto en casa’ es importante y los ciudadanos deben conocer este sistema para que las personas con discapacidad puedan sufragar.

Reiteró que se debe avanzar en la ley que erradique la violencia contra la mujer en razón de género, que se cree además un observatorio sobre estos hechos.

Preguntas del auditorio: no hubo

Preguntas de los consejeros

Roberto Eudez González: El artículo 189 de la Constitución Nacional, sobre las senadurías vitalicias, ¿puede un expresidente ser candidato a senador activo?

Es un premio, una distinción la senaduría vitalicia. No existe impedimento para que los expresidentes puedan ser candidatos a senadores o diputados.

Si la Justicia Electoral tomó la decisión para que el candidato electo senador o diputado se le debe tomar juramento, la decisión de la Justicia Electoral debería ser acatada.

Mónica Seifart: Acerca de la violencia política contra las mujeres. ¿Por qué es importante?.

Es importante que el TSJE avance en una ley contra la violencia, hay una media sanción en Senadores. Las mujeres que son candidatas no sienten ese respaldo, una legislación que les proteja. Dos candidatas a la intendencia tuvieron amenazas y abandonaron la contienda. Es importante porque la participación activa de las mujeres tiene un componente diferente. Debe haber un compromiso con el Ministerio Público, con la Policía Nacional, que la participación política sea inclusiva, porque el país nos necesita.

Eugenio Jiménez Rolón: ¿No cree que la violencia contra la mujer no es una cuestión más fáctica que jurídica, y cual sería la medida a tomar?

Las acciones violentas contra las mujeres deben ser castigadas, y eso está previsto en la ley que tiene media sanción de Senadores, por eso es que pedimos la protección de las mujeres.

¿Es necesario este tipo de ley (ya está en la CN, códigos). Es una cuestión que se plantea en el campo de los hechos, por eso no creo que se impida la perpetración de la violencia.

Tenemos una sobrepoblación de legislación, pero es necesario que haya una ley que nos ampare de este tipo de violencia. Pero esto va más allá, porque vivimos en una sociedad muy machista, debe ser parte de una sociedad cívica. Pero en la casa aprendemos este tipo de valores.

Pedro Santa Cruz: ¿Hay candidatos narcotraficantes?

Todo indica que el dinero ilícito ha penetrado nuestra política, y hay candidatos financiados por el crimen organizado. Por eso es importante la ley de financiamiento político, aunque no es perfecta, pero por lo menos tenemos por donde empezar para que los candidatos justifiquen el origen del dinero que utilizan en sus campañas. La trazabilidad es sumamente importante, la Contraloría, la Senad, deben acompañar este análisis. El problema de este dinero sucio es un problema en todo el mundo.

José Torres Kirmser: ¿Cuáles serían las medidas de transparencia en cuanto a la publicidad del uso de los recursos?

Nuestra legislación contempla la presentación de documentación de todos los gastos de los candidatos, su declaración ante el apoderado político que debe tener todos los comprobantes para justificar el origen del dinero, luego se debe abrir una cuenta corriente. De esa manera se puede tener la transparencia en el uso del dinero en las campañas políticas.

César Ruffinelli: Un recuento del proceso electoral de estos 30 años.

El TSJE, a pesar de ser joven, tuvo grandes avances. La Justicia Electoral ha hecho muy buen trabajo jurisdiccional, necesitamos una nueva normativa electoral. Necesitamos que nuestros jueces y fiscales tengan mayores competencias. El TSJE ha hecho mucho pero puede seguir haciendo más porque tiene una excelente calidad de funcionarios, quienes prestan asesoramiento a países de la región.

Óscar Paciello: Aparte de la cedulación, ¿qué otra cosa incide en la baja participación indígena?

Hay que darles mayor difusión a las elecciones, debe constituirse más locales de votación que deben estar cerca de las comunidades indígenas. Que se tenga acceso a la información.

Esta función no solamente es tarea de los partidos políticos –la educación cívica y formación–, sino el TSJE debe intervenir porque tiene las herramientas para lograr estos objetivos, y demás se pueden formar alianzas con otras instituciones para llegar a los pueblos indígenas.

El segundo postulante de la fecha y el último de las jornadas de audiencias públicas en exponer fue Ramón Ignacio Ferreira Ruiz, de 60 años, exfuncionario de la Justicia Electoral, actual abogado litigante, quien fue crítico de la corrupción imperante en la institución.

Indicó que estuvo casi 10 años en el TSJE, desde el golpe de Estado, iniciando el camino de la democracia. La institución goza de credibilidad, transparencia y prestigio, pero hay que potenciarla, hay falencias que deben ser corregidas, como la participación ciudadana de las elecciones que al principio se registraron entre el 80% y 90%, para luego ir bajando a cerca del 60%.

Ferreira cuestionó la desaparición del Consejo Electoral que era la dependencia del TSJE que resolvía los problemas políticos y de presupuesto inclusive, tenía además la capacidad de negociación, pero ese Consejo es hoy una ‘figura decorativa’, no sé si ahora se reúnen, indicó.

La transparencia es una cenicienta. Hemos tenido casos en los que se denunció a senadores de haber comprado bancas, a funcionarios del TSJE de vender resultados. Algo estuvo mal.

Para el tema jurisdiccional hay que crear una superintendencia para el control y con la informática y electrónica tener al día los juicios de los jueces electorales, y comunicar si hay objeciones al Consejo de la Magistratura, para su consideración.

Tengo honorabilidad comprobada porque tuve oportunidad de robar y no lo he hecho. En el TSJE hay corrupción, planillerismo, en la ejecución presupuestaria que es un elefantiasis, hay corrupción en el área de la docencia. Hay que dar formación a los candidatos, no a la ciudadanía, que para eso está el Ministerio de Educación. Ya no se enseña economía política en los colegios, y los egresados terminan con una ‘mente cuadrada’ y solo se van en busca del dinero. El joven debe creer en su país y en las instituciones democráticas.

Preguntas del auditorio: El TSJE tiene implementada la máquina de votación que imprime los votos, ¿qué mecanismo de seguridad propone para evitar manipulaciones?

No se puede permitir que haya rumores de desconfianza, se debe blindar las resultados, dando confianza a la ciudadanía, a los electores y a los partidos políticos.

¿Qué planes tiene para reducir los gastos corrientes, la superpoblación?

Se pensó tener una superestructura permanente, crecer para abajo en periodo electoral y abaratar los costos en un 1500%. Se puede reducir costos con honestidad, la gente se corrompe cuando ve que el de arriba roba.

Preguntas de los consejeros

Jorge Bogarín Alfonso: Sobre el Consejo Electoral

Hay que devolverle las atribuciones al Consejo Electoral, porque ya no hay control mutuo con el TSJE. Antiguamente en el Registro Electoral las decisiones se tomaban en consenso. Recuperando este Consejo recuperamos la credibilidad.

Roberto González: ¿Cuáles serían las medidas para mejorar la participación de electores?

Lo primero es que se debe tener en cuenta que las campañas de concientización no pueden durar más de 3 meses y no debe ser para justificar presupuestos; se debe generar gestión suficiente en la malla curricular en colegios para la participación de jóvenes en las elecciones, generar credibilidad en los partidos políticos. El dinero del narcotráfico es el dinero que no se declara en campañas, ese dinero no es auditado, no se audita la propaganda de candidatos.

El transporte de pasajeros debe ser gratuito en el día de las elecciones, las urnas deben acercarse a las compañías del interior del país para acortar las distancias de locales del sufragio.

¿Quiénes integrarían la superintendencia?. Hoy integran los miembros del TSJE el poder de Superintendencia, y el TSJE no debe concentrar todo el poder en sí, debe haber un superintendente.

Pedro Santa Cruz: Sobre el planillerismo

A partir de un plagio que perpetró un miembro del TSJE se repartieron cargos en la Justicia Electoral, hubo planillerismo para evitar el juicio político. Eso no es un secreto.

CALIFICACIONES DE LOS CONSEJEROS

Postulante Laura Villalba Benítez

Eugenio Jiménez: 20

Mónica Seifart: 20

Pedro Santa Cruz: 20

Roberto González: 20

Jorge Bogarín Alfonso: 20

Óscar Paciello: 20

José Torres Kirmser: 20

César Ruffinelli: 20

Total: 20 puntos

Postulante Ramón Ignacio Ferreira Ruiz

Eugenio Jiménez Rolón: 20

Mónica Seifart: 20

Pedro Santa Cruz: 20

Roberto González: 20

Jorge Bogarín Alfonso: 20

Óscar Paciello: 20

José Torres Kirmser: 20

César Ruffinelli: 20

Total: 20 puntos

Los candidatos que tienen posibilidades de integrar las ternas

Los postulantes que podrían acceder a los 70 puntos como mínimo para ser considerados como candidatos a las ternas son: el exsenador Emilio Camacho Paredes, quien obtuvo en las dos etapas 64,64 puntos, la jueza electoral Myriam Cristaldo con 55,9, el exjuez Jorge Bogarín González 55,875 y la funcionaria del TSJE María Verónica Franco Gennaro con 51,5 puntos.

A ellos se suma el funcionario de la Justicia Electoral César Emilio Rossel quien tiene 63,64 puntos, el magistrado Édgar Adrián Urbieta con 60 puntos y el abogado Cristhian Rivas Kiese con 50,16 puntos.