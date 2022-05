Cynthia Tarragó quiere volver a estar afiliada al Partido Colorado

Lo que puntualmente el asesor legal, David Romero, pide es la recuperación de estatus como ciudadana afiliada al Partido Colorado para Cynthia Tarragó.

Ella había sido expulsada de los registros, tras el escándalo que causó por ser procesada y condenada a 33 meses de prisión.

Hace unas semanas, cumplió su pena y volvió a Paraguay.

Lea más: Cynthia Tarragó ya está “libre” y sin procesos pendientes en Paraguay

Romero se expresó de una manera muy escueta y de manera apresurada, luego de hacer la presentación en la recepción de la sede partidaria.

De acuerdo a la situación de Tarragó en la ANR, Romero indicó que se abrió una investigación en la Junta de Gobierno, pero no conoce los detalles, por lo que pide que se le consulte a sus miembros.

También que se pregunte a esa instancia, si se puede candidatar o no. Sobre el punto, el asesor de la exdiputada, aseguró que no habló con ella, si es que quiere candidatarse o no a algún cargo.

Al cumplir la condena esta habilitada, según el abogado, José Casañas Levi.

Lea más: Cynthia Tarragó no tendrá custodia policial, dice ministro del Interior